520結婚登記 新北戶所打造婚攝場景、送好禮

2018年05月18日 19:06 中時 葉德正

5月20日諧音「我愛你」，近幾年成為新人結婚登記的另類「黃道吉日」，新北戶所特別打造浪漫婚攝場景、贈送新婚好禮給結婚登記的新人，協助完成美好的終生大事。

民政局戶政科長顏耀明表示，統計近5年在520這天登記的新人高達4562對，年年居特殊日結婚登記第1名，遠高於浪漫情人節的2月14日、及「十全十美」的10月10日等日子，去年就有高達844對以520為結婚登記日。

為給新人留下幸福回憶，新北市各戶所精心佈置特色婚攝場景，並贈送紀念小物，祝福新人，其中，新店戶所打造「愛麗絲夢遊仙境」拍照專區，並配合今年聯合婚禮「創意變裝」主題，提供動畫主角服裝，讓新人cosplay拍照，彷彿置身童話世界，同時贈送藍白拖香皂，代表新人同心「鞋」力，找到值得「拖」付終身的另一半。

金山戶所三芝區所以「櫻花戀」為主題布景，讓新人攜手浪漫櫻花之旅，並贈送新人「心心相愛小熊禮盒」；蘆洲戶所贈送新人玫瑰造型「愛情香皂花朵扭蛋」，象徵新人彼此「扭動幸福」找（皂）到真愛；淡水戶所贈送金鏟子鑰匙圈，象徵助孕「緊產子」，祝福新人早生貴子。

淡水戶所服務的胡小姐，跟老公簡先生在台大擔任研究助理時認識，老公對她一見鍾情，每天公館、淡水來回只為見上一面，為了追求胡小姐，男方只好就近到關渡科技園區擔任工程師，最終贏得芳心。簡先生說，4年前的5月20號是成功告白的日子，特別選在太太服務的淡水戶所指定520結婚生效，別具意義。

汐止戶所的新人張小姐則是有天早上到龍山寺拜月老，下午因停車糾紛進警察局，以為自己時運不佳，原來是月老開的小玩笑，遇見真命天子當時承辦員警許先生，雖是差距7歲的姐弟戀情，但男方從交往之初就主動告知未來人生規劃，並積極融入女方家庭，免除她的不安，特別選在520這天結婚生效，攜手一生。

民政局表示，今年5月20日適逢假日，提醒當天要結婚登記的新人需事前預約，如無法親至戶政事務所辦理結婚登記，也可以在5月18到19日向戶政事務所辦理結婚登記，指定5月20日為結婚生效日期。

(中時 )