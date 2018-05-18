訪隆昌集團總成紡織廠 賴揆：將解決「五缺」、協助產業升級

2018年05月18日 19:21 中時 謝瓊雲

總公司位在社頭鄉的隆昌集團，主要為全球前幾大運動鞋品牌生產機能布料。（謝瓊雲攝）

行政院長賴清德在業者生產的運動鞋布料上簽名留念。（謝瓊雲攝）

行政院長賴清德（右三）18日至彰化縣參觀隆昌集團總成廠，業者當場示範以高科技生產線機器快速編織出有賴肖像的布料送做紀念。（謝瓊雲翻攝）

行政院長賴清德(中)在隆昌集團總成廠，與15家縣內紡織業者交流座談，彰化縣長魏明谷(左)全程出席陪同，右為隆昌集團董事長溫文煦。他強調蔡政府目前最優先的工作就是拚經濟。（謝瓊雲攝）

行政院長賴清德18日到彰化縣參訪隆昌集團總成廠，並與15家縣內紡織業者交流座談。他肯定紡織業帶動台灣經濟發展，強調中央會與紡織業共同面對、解決「五缺」問題，讓有心根留台灣的業者，繼續在台安心打拚。

賴清德在彰化縣長魏明谷、立委陳素月、總統府發言人徐國勇，及經濟部官員陪同下，由董事長溫文煦、總經理溫文超兄弟檔，帶領參觀工廠生產線與研發部門，了解機能網狀布料應用在各大知名品牌鞋廠產品的現況；業者還以高科技機具20分鐘快速編織出有賴肖像的機能布，送他留念。

總公司位在社頭鄉的隆昌集團，主要為全球前幾大運動鞋品牌生產機能布料；賴清德在簡報開始前致詞時指出，全台現有4383家紡織與成衣廠，每年創造3700多億元產值，像隆昌集團這樣，將研發總部及高科技生產線設置在台灣，同時又布局全球的業者，政府將全力協助解決「五缺」、並協助企業提升智慧化製造。

魏明谷說，溫文煦是他的好朋友、溫文超則是他員林高中的同學，兄弟倆事業經營有成、而且還根留彰化，創造在地縣民就業機會，讓他感到很高興；當企業營運成長而有括廠需求，卻因土地不易取得而受阻，向政府反映、提出寶貴建言，地方政府一定會繼續支持傳統產業，為大家解決投資的困難，一起為這塊土地打拚。

賴清德也再次代表總統蔡英文，宣示政府全力拚經濟的決心，包括「前瞻基礎建設」、「五加二產業創新」和「新南向政策」三大推動方向，同時強調加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）已經在進行中，且都是由他親自主持每次會議。

(中時 )