金正恩致詞以「槍桿子」代替「核武器」 陸媒：讓人意外

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旺報

北韓官媒朝中社18日上午報導，北韓執政黨朝鮮勞動黨第七屆中央軍事委員會第一次擴大會議在平壤舉行，其中最高領導人金正恩在講話中仍展現強硬態度，稱「全軍要以無敵的槍桿子保衛朝鮮」；陸媒分析，這是金正恩關於保衛朝鮮的最新提法，但已不使用「無敵的核武器」、「無敵的核導彈」等過去提法。

該次會議是朝鮮勞動黨七大之後，首次召開中央軍事委員會擴大會議。金正恩強調，「全軍要以無敵的槍桿子，牢固地保衛並可靠地保證貫徹落實朝鮮勞動黨七屆三中全會決議的全民性鬥爭」。《北京日報》微信公眾號「長安街知事」分析，金正恩特別強調「無敵的槍桿子」，讓人多少有些意外，意味如今朝鮮的考慮十分簡單：「我們已作出十分明顯的讓步」，韓國和美國仍在大張旗鼓搞軍演，欺人太甚。

朝鮮原本主動提出邀請南韓記者採訪見證銷毀核試驗場，不過據韓聯社18日報導，韓國政府當天試圖通過板門店聯絡渠道，向朝鮮發送獲邀赴朝見證核試驗場拆除的韓方記者名單，但朝鮮沒有接收。

然而，美國總統川普當地時間17日在白宮表示，美朝領導人預定的會晤並未生變，美方也沒有收到變動的消息；白宮稱，美朝目前正在就會晤的具體地址、方式等問題進行溝通。

南韓總統府青瓦台18日也公布總統文在寅21日訪美並與川普會面行程。青瓦台稱，韓美領導人會談將重點商議實現朝鮮完全無核化及建立半島永久和平機制的具體執行方案，並深入討論設法保障朝鮮棄核後的光明未來。韓媒分析，在南北韓會談和美朝會談之間舉行的此次韓美會談，有望發揮承前啟後穿針引線的橋梁作用。

(旺報 )

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