UNITE With Tomorrowland耗資千萬絕美舞台 奇幻磅礡落大佳

2018年05月18日 19:00 中時電子報 綜合報導

今年台北迎來多場電子音樂祭，最讓人期待的便是來自比利時Tomorrowland的子品牌UNITE With Tomorrowland，魔幻如夢境般的派對氛圍一直是Tomorrowland期望獻給樂迷的體驗之一。此次由比利時設計並規劃的巨大舞台，長約60公尺，耗費超過2千萬，可說是台灣電音祭典中舞台之最!

本次UNITE With Tomorrowland降臨台北大佳河濱公園，臨河場地與廣闊草皮完全複製了比利時主場的現場地形，舞台設計精細，為符合Tomorrowland尊崇自然的理念，描繪出細緻的樹幹紋路，讓舞台支柱如同一柱擎天的百年巨木一般生動，還有美麗如著名奇幻文學「魔戒」般的中古世紀花紋，搭上花草樹木等元素，就像踏入精靈世界一樣，氛圍營造可是極其用心。現場設置搭配上現場DJ的狂放演出，必定可為此祭典添色不少，目前已經確定有Headhunterz、Dannic、Martin Jensen、Julian Jordan、MAD M.A.C、D’Angello & Frences與Wolfpack將來台演出，還將由Tomorrowland第二大音樂品牌Smash The House帶來B2B(Back To Back)的演出，將由多組DJ同台對拍接歌，挑戰DJ的現場實力，而敢於在現場演出帶來此表演，此次DJ陣容的實力不容小覷。

絕美舞台座立大佳，將震撼樂迷視聽! 攝影：時藝多媒體提供

UNITE With Tomorrowland將於2018年7月28日盛夏的夜晚，給樂迷一個揮灑汗水享受夏日熱情的夢幻音樂之夜!線上購票請洽FunNow；ibon僅限7-11機台購買。

演出資訊

演出時間：2018/07/28 19：00 – 2018/07/29 04：00

演出地點：台北大佳河濱公園

主辦單位：時藝多媒體、九井廣告、嘉新環境美護、LOL International、FunNow

協辦單位：臺北市政府工務局水利工程處、臺北市政府文化局、臺北市政府觀光傳播局

冠名贊助：LEXUS

(中時電子報)