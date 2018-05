UNITE With Tomorrowland耗資千萬絕美舞台 奇幻磅礡落大佳

2018年05月18日 19:00 中時電子報 綜合報導

今年台北迎來多場電子音樂祭,最讓人期待的便是來自比利時Tomorrowland的子品牌UNITE With Tomorrowland,魔幻如夢境般的派對氛圍一直是Tomorrowland期望獻給樂迷的體驗之一。此次由比利時設計並規劃的巨大舞台,長約60公尺,耗費超過2千萬,可說是台灣電音祭典中舞台之最!

本次UNITE With Tomorrowland降臨台北大佳河濱公園,臨河場地與廣闊草皮完全複製了比利時主場的現場地形,舞台設計精細,為符合Tomorrowland尊崇自然的理念,描繪出細緻的樹幹紋路,讓舞台支柱如同一柱擎天的百年巨木一般生動,還有美麗如著名奇幻文學「魔戒」般的中古世紀花紋,搭上花草樹木等元素,就像踏入精靈世界一樣,氛圍營造可是極其用心。現場設置搭配上現場DJ的狂放演出,必定可為此祭典添色不少,目前已經確定有Headhunterz、Dannic、Martin Jensen、Julian Jordan、MAD M.A.C、D’Angello & Frences與Wolfpack將來台演出,還將由Tomorrowland第二大音樂品牌Smash The House帶來B2B(Back To Back)的演出,將由多組DJ同台對拍接歌,挑戰DJ的現場實力,而敢於在現場演出帶來此表演,此次DJ陣容的實力不容小覷。

絕美舞台座立大佳,將震撼樂迷視聽! 攝影:時藝多媒體提供

UNITE With Tomorrowland將於2018年7月28日盛夏的夜晚,給樂迷一個揮灑汗水享受夏日熱情的夢幻音樂之夜!線上購票請洽FunNow;ibon僅限7-11機台購買。

演出資訊

演出時間:2018/07/28 19:00 – 2018/07/29 04:00

演出地點:台北大佳河濱公園

主辦單位:時藝多媒體、九井廣告、嘉新環境美護、LOL International、FunNow

協辦單位:臺北市政府工務局水利工程處、臺北市政府文化局、臺北市政府觀光傳播局

冠名贊助:LEXUS

(中時電子報)