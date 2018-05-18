台大公衛和彰化縣合作 深入調查環境因子

2018年05月18日 19:06 中時 吳敏菁

彰化縣衛生局長葉彥伯簡報。（吳敏菁攝）

彰化縣辦理萬人健檢做出成效，台灣大學公共衛生學院「群體健康與永續環境之創新暨政策研究中心」挑選和彰化縣合作，在既有基礎下，將從各方面調查空氣、水、土壤等環境因子，和個人運動、飲食習慣等，建立全球第一手資料，計畫長達5年。

18日院長詹長權率領該學院教授等到彰化縣進行社區合作案的行前拜訪，為未來五年臺大公衛學院與彰化縣醫療衛生界在促進縣民健康的合作進行討論。

彰化縣副縣長林明裕表示，這次研究，聚焦在彰化全體健康醫療方面的研究，是個很大的驕傲和光榮。彰化縣整合式篩檢服務工作做的非常踏實，並深入社區進行肺功能篩檢、癌症篩檢等工作，希望這次透過群體健康政策的研究，能夠嘉惠更多彰化鄉親。

臺灣大學公共衛生學院院長詹長權表示，彰化縣衛生局對對慢性病與癌症整合體檢工作是全台最成功，這次研究將走入縣民的家、社區、學校等地，進行健康篩檢，台大將整合研究縣民所吸入的空氣、飲水、運動情況、以及是否遵循衛生相關規定等進行研究。

詹長權表示，過去醫療的大數據研究大多集中在醫院，這次前進社區，進行更深入的調查，可謂全世界第一，不僅可以產生新的知識，或許更可以創造新健康、醫療的行業。這次台大團隊包含醫學、環境、資訊等各領域，希望達到延長壽命的目標，並取得新的數據資料，為彰化縣奠定一個基礎。

彰化縣衛生局長葉彥伯也進行彰化縣健康政策的簡報。

(中時 )