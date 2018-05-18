陳亞蘭淚推《黑家店》傳承歌仔戲

2018年05月18日 19:12 中時 洪秀瑛

白雲（右）今參與造勢。（西門紅樓提供）

陳亞蘭與團員們。（寶麗來國際提供）

陳亞蘭在後台梳化很有女王氣勢。（寶麗來國際提供）

陳亞蘭推廣歌仔戲不遺餘力，18日她以台北市歌仔戲推廣協會理事長身分，與西門紅樓推出自製歌仔戲戲《黑家店》，由培養出來的新秀歌仔戲演員演出，她在台下看團員們表演，激動得紅了眼眶，坦言為了讓歌仔戲更好，自己不斷給他們票房及表演壓力，「有壓力才有進步，目標希望25場全滿」。

她說，這幾年跟著恩師楊麗花為了傳承歌仔戲文化，除了新推出電視歌仔戲《忠孝節義》，還舉辦「我是楊麗花」選拔賽，期許讓歌仔戲走出台灣，讓全世界認識台灣的戲劇文化。當初《忠孝節義》擬預算階段，「台視原本勸楊麗花不要做，因為做了一定賠，楊阿姨考慮大半年還是決定做了」。

她說，楊麗花年紀愈大愈不想上電視，但有她參與真的不同，「楊阿姨覺得要演就趁現在，所以不惜時間、財力，我們常常1場10個人的戲至少演20遍，結果她做完哀哀叫」。陳亞蘭笑嘆：「阿姨一聲令下，我也很辛苦，做歌仔戲都沒錢，又要被罵到臭頭，但她這次重出江湖，真的在她身上又學很多」。

她同時正在師大念碩士班， 今《黑家店》記者會，班上同學自發性到場替她加油打氣，讓她十分開心，同學會不會包場？「他們好像有偷偷進行沒讓我知道」。

被問到昔日合作過的狄鶯在美救子，陳亞蘭說「希望風平浪靜，趕快落幕」，她因為忙，只從身邊人知道狄鶯的情況，也沒特別傳訊息給她，對於狄鶯曾被傳因學歷低、識字不多，因此才極力栽培兒子，陳亞蘭說「我們合作的時候，沒看過她有這方面的困擾」。

除了新戲演出外，今年「玩藝劇場」亦投入大量心力推廣歌仔戲養成，暑期舉辦多場親子體驗營、更針對喜愛歌仔戲的社會人士推出研習班，結業成果課還有機會粉墨登場加入《黑家店》劇碼演出，以及每場演出後，現場即有專業造型師為觀眾梳化戲中角色做造型體驗，研習活動報名訊息可洽「陳亞蘭歌仔戲」粉絲團。

6月30日、7月20日舉行2場免費《楊麗花電視歌仔戲－忠孝節義》座談會，邀請歌仔戲重量級演員經驗分享，對歌仔戲有興趣的民眾皆可參加(排隊入場，限額200名)。

《黑家店》將從6月29日至7月29日於西門紅樓2樓劇場演出，購票請洽兩廳院售票系統。

(中時 )