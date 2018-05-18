黃創夏：內外受敵 這3人讓小英2020連任夢碎！

蔡英文總統。（本報系資料照片）

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中時電子報

台北市長選舉，民進黨不禮讓柯文哲，要徵召「強棒」出戰。資深媒體人黃創夏直言，蔡英文總統可說內外受敵，外有現任市長柯文哲、內有教育部長吳茂昆和北農總經理吳音寧，這3人將成蔡英文2020連任夢碎的最關鍵因素。

黃創夏點出，民進黨不論派誰出戰北市，對決柯P，小英將被邊緣化得更徹底，無形中成了「大燈泡小蠟燭」，柯P是擅長創造話題的「大燈泡」，民進黨的縣市長參選人、縣市議員參選人，徹徹底底成了「小蠟燭」。而「柯綠對決」也勢必會讓小英的「布樁」版圖限縮，不利於她連任。

黃創夏在nownews名家論壇指出，陳菊出馬，將徹底打臉蔡英文，花媽既然親征，那2020何必還去硬去扶一個沒有希望的蔡英文？直接拱陳菊接黨主席、選總統吧！花媽參選台北，就是陳菊選總統的前奏進行曲，2020，蔡英文出局啦！賴清德當然也不會參選。說穿了，面對柯P，小英說要徵召「強棒」，只是夜間吹口哨，壯膽而已！看來民進黨不論派誰出馬，只能淪為如綠委姚文智所說「第三名」的命運。柯P還是會高票連任，自然能摭取2020總統大位；若柯高票落選，還是可爭取2020總統大位，小英連任之夢也將破碎！

黃創夏強調，蔡英文內外受敵，外有柯P這個強敵，內部還有吳茂昆和吳音寧這兩個最受到地不分南北、人不分男女，老少咸宜都「熱烈討論」的人物，他們將讓知識份子、中產階級、關心教育的父母、勤勉耕作的農家，還有低薪爆肝的年輕人，越來越多人離民進黨而去！

(中時電子報)

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