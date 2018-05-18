身障者搭嘉義市無障礙計程車被加收費 運將吐苦水

2018年05月18日 19:33 中時 廖素慧

嘉義市議員陳姿妏關心市府推行無障礙計程車收費問題。（廖素慧攝）

嘉義市議員陳姿妏18日詢問市府指出，政府為照顧弱勢身障者補助計程車建置無障礙設施，並宣傳跳表計費，但身障者被加收車資，沒有受惠。林姓司機抱怨僅拿到7成政府補助款，沒賺頭，只能議價及排班營生。市府交通處長游志祥表示，會加強輔導業者申領補助，並督促業者收費透明化。

陳姿妏說，政府補助全市5部計程車各40萬元，建置無障障設施，且市府文宣說明是「跳表計費」，但有身心障礙者從新生路搭車至榮民醫院，來回共被收取600元，比往常搭一般計程車來回400元，多花200元，是市府宣傳有誤？或改裝車子的成本被轉嫁給身障者？身障者是弱勢，敢怒不敢言。

議員王美惠說，曾有身障者預約搭無障礙計程車，但身障者的輔助難以進入計程車，最後另找復康巴士服務，無障礙計程車服務應更周全，並考量計程車司機的營生。

林姓司機說，2016年底改裝車子加裝輔具，2017年初開始營運1年多，但政府的40萬補助款至今只領到7成，身障者叫車使用率不高，只好到高鐵站排班候客，遇有身障者叫車，空車到指定地點載人，跳表計費，不敷成本，用議價方式，也算使用者付費。

交通處長游志祥表示，2016年交通部補助計程車無障礙設施，分2期補助，每月有營運補貼約1萬元，第1期補助可領約7成，第2期補助及營運補貼目前尚無業者檢具行政資料請款，該處將加強輔導業者辦理補助申請，並督促業者收費透明化。

(中時 )