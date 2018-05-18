全國城隍爺將齊聚潮州 為環保推鞭炮減量

2018年05月18日 19:22 中時 潘建志

潮州城隍廟有全國獨一無二的「12家將」，成員必需擲筊經過城隍爺同意才能加入，常受邀到其他縣市城隍廟參加活動，頗負盛名。（潘建志翻攝）

潮州城隍廟有全國獨一無二的「12家將」，成員必需擲筊經過城隍爺同意才能加入，常受邀到其他縣市城隍廟參加活動，頗負盛名。（潘建志翻攝）

潮州城隍廟有全國獨一無二的「12家將」，成員必需擲筊經過城隍爺同意才能加入，常受邀到其他縣市城隍廟參加活動，頗負盛名。（潘建志翻攝）

三年一科的屏東潮州城隍觀光文化祭登場，除了舉辦藝文晚會及12家將時尚走秀，重頭戲為5月30日至6月3日的「全國城隍大會師」，來自全國各縣市的城隍爺將齊聚潮州遶境出巡，為民眾祈福。活動也將推動鞭炮減量，減少空氣及噪音汙染，更加環保。

潮州城隍廟位階為「縣」級，在屏東僅次於屏東市的「屏東都城隍廟」。不同於其他城隍廟多為「24司」，潮州城隍廟有全國獨一無二的「12家將」，主委王敬鎧說，家將就像陽間的刑事警察，專門為城隍爺辦案，各有各的兵器緝拿犯人。

12家將大概要練半年以上，才能熟悉基本動作及步伐，成員必需擲筊經過城隍爺同意才能加入，目前已傳承4代，成員中不但有父子檔，還有子孫檔。由於潮州家將十分特別，常受邀到其他縣市城隍廟參加活動，頗負盛名。

這次文化季將於18至20日、26日、29日舉辦藝文晚會，有國樂團、撼動HAD及舞蹈表演；26日有十二家將時尚走秀；30日至6月2日則是遶境出巡活動，全國各地城隍廟大會師。活動將結合在地美食，包括潮州冷熱冰、萬巒豬腳、東港鮪魚餐等，讓大家有吃又有玩。

為了環保活動空將推動鞭炮減量，遶境活動各地隊伍入廟時只放一串鞭炮，另外將準備環保鞭炮機並安排人員在隊伍後清掃，減少空氣及噪音汙染，廟方也和各單位進行環保協調會。

(中時 )