避免下錨破壞珊瑚 小琉球新設3處繫錨浮球

為了避免下錨損壞珊瑚，鵬管處在小琉球設置3組繫錨浮球，分別在杉福漁港外、多仔坪砲台外、美人洞望海亭外潛點。（潘建志翻攝）

友善列印
中時
為了避免下錨損壞珊瑚，鵬管處在小琉球設置3組繫錨浮球，分別在杉福漁港外、多仔坪砲台外、美人洞望海亭外潛點。（潘建志翻攝）

為了避免船隻錨定損壞珊瑚礁，大鵬灣國家風景區管理處與小琉球海洋志工隊合作，在島上杉福漁港、多仔坪砲台、美人洞望海亭3處海域設置繫錨浮球，提供各式船艇固定海面上用，希望能保護小琉球珍貴的海洋資源。

近幾年小琉球觀光極夯，除了潛水活動，也吸引許多潛水船、遊艇、帆船前往，不過每次船隻下錨都有可能損壞珊瑚。墾丁國家公園海域保護區設置繫錨浮球已多年，但小琉球卻一直未設立，讓許多海洋保育者非常擔心。

去年10月一團國際水中攝影師到小琉球潛水攝影，並會見鵬管處長許主龍，攝影師活動後向他建議，應盡速劃設小範圍的海洋保護區，並在潛水點設置浮球避免下錨破壞珊瑚。鵬管處因此會同小琉球觀光發展協會及海洋志工隊，前往墾丁取經。

回來後經多方研議，決定初期先示範性設置3組繫錨浮球，分別在杉福漁港、多仔坪砲台、美人洞望海亭海域；之後會觀察使用情況，如沒問題會在更多適合地點增設。鵬管處也請琉球漁會向漁民宣導，避免漁業舢舨船誤絞繫錨浮球。

許主龍說，小琉球去年曾發生潛水船螺旋槳誤傷潛客，造成斷肢的意外事件。據潛水教練指出，如果有繫錨浮球固定潛水船，船長及船員作業可更從容，將能大大降低類似意外。鵬管處也會將繫錨浮球座標資訊公布在官網，希望在小琉球近海的船艇善加運用，避免直接下錨。

(中時 )

全國城隍爺將齊聚潮州 為環保推… 學者籌組生產合作社 將在七股…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。