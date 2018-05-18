艾莉絲產後砸千萬賣保養品 小嫻現身力挺曝離婚進度

2018年05月18日 19:17 中時 蕭雅玲

艾莉絲產後身材恢復迅速。

艾莉絲去年與英國籍外交官再婚，於今年3月初生下兒子威廉弟，今（18）日出席自己代理的保養品品牌活動表示，為了品牌代理權共砸下1000萬，回想當初為了談代理的艱辛過程，讓她哽咽到差點落淚。活動中好友小嫻也頂著小平頭現身自家快閃店站台，兩人睽違10年首度在公開場合合體，艾莉絲還開玩笑說：「小嫻是我的小王。」

艾莉絲今年初生下兒子，產後至今才短短2個月，身形已經迅速恢復到S型身材，她透露，懷孕期間胖到58公斤，坐月子期間靠著抱小孩練核心、做深蹲等運動，讓體重迅速掉到49公斤，目標再瘦2公斤就能恢復到產前47公斤。而老公為了讓她專心展店工作，笑說會抱著兒子練核心、深蹲。艾莉絲透露，老公深陷新手爸爸的困境，表示老公會有一則一人留在法國帶小孩。她透露，為了品牌的經營，與老公計畫將在年內舉家搬回台灣定居。

而好友小嫻最近為了新戲《女兵日記》在屏東拍戲，剪了一頭小平頭，表示由於拍戲都穿軍服，不擔心會曬黑，只有脖子衣服包不到所以黑了一圈。由於全劇幾乎都在軍營拍戲，不能帶手機，所以很感謝沒有3C產品的日子。至於與何守正的離婚進度，她表示：「目前已經在辦了，但美國那邊需要一點時間，之前還有補公證、翻譯的文件了，一切進度都在進行中。」看到艾莉絲幸福的模樣，她表示，自己現在無心找另外一半，現階段先把工作做好就好。

(中時 )