魏明谷：新訂都市計畫大面積解決未登記工廠

彰化縣長魏明谷參訪水五金工廠。（吳敏菁攝）

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彰化縣長魏明谷參訪水五金工廠。（吳敏菁攝）

彰化縣長魏明谷18日參加鹿港頂番婆水五金廠商座談，行政院政務委員張景森等人，再次承諾，採多元輔導，特定農業區預計年底前調整為一般農業區；以及新訂都市計畫大面積方式解決未登記工廠問題。

頂番婆水五金產業，年產值達全台9成，高度產業群聚已逾40年，廠商總數約有700家，從業人口約4000多人，產值約500億元，為台灣經濟發展貢獻良多，也因此被稱為「水龍頭的故鄉」、「水龍頭的王國」。

魏明谷表示，以新訂都市計畫方式，讓水五金產業有廣大面積的工業用地，解決業者土地取得問題，水五金業者只要符合「不汙染環境、不逃漏稅、不危害公共安全」將輔導業者合法轉型。

行政院政務委員張景森表示，行政院成立跨部會小組，就是要解決違章工廠、臨登工廠問題。近期已克服幾項關鍵問題，針對彰化縣工廠比較密集的地區，可透過新訂都市計畫，讓工廠能合法經營，都市計畫內的農地也可以透過重劃方式取得住宅與生產用地。規劃經費由縣府與經濟部各負擔一半，開發方式採重劃或開發許可。

至於密集區域以外的工廠，張景森表示，可根據國土計畫法，由縣府藉由這次機會將彰化縣的土地再做一次的規劃。

彰化縣水五金產業發展協會理事長楊永芳表示，感謝中央與地方政府為頂番婆水五金專區付出心血與時間，期望所有水五金業者都能當成喜事，創造在地產業繁榮發展的願景。

(中時 )

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