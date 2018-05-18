農民職災保險11月上路 月繳14.4元 117萬人受益

2018年05月18日 19:47 中時 廖德修

立法院今（18日）天三讀通過《農民健康保險條例》部分條文修正案，農保主管機關由內政部改隸農委會。農委會表示，將儘速訂定農民職業災害保險相關子法，在11月1日如期上路，推估每位農民每月繳交14.4元即可納保，提升職業安全保障。

農委會指出，《農民健康保險條例》修正後，農民職業災害保險取得法令依據。投保金額規劃為每月10200元，與農保相同；以勞保職業工會農林漁牧職業災害平均費率0.23%計算，每月保費24元，農民每自付14.4元，未來將考量農民需求滾動檢討，依經營規模訂定不同投保金額。原則上，農保被保險人可自願加保，優先試辦「職業傷害」，累積成果再辦「職業病」。

農民職業災害保險由被保險人負擔60%，各級政府補助40%；給付內容參考勞工保險職業災害保險給付項目，共有傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付及喪葬津貼等4項，均為現金給付。

若與農保相較，農民職業災害保險的身心障礙給付及喪葬津貼2項給付額度較高，另新增傷害給付及就醫津貼2項給付。

另外，立法院今亦三讀通過《老年農民福利津貼暫行條例》第4條修正案，讓老農津貼與國民年金老年基本保證年金兩者的領取條件趨於一致，以保障老年農民請領福利津貼的權益。

農委會表示，《老年農民福利津貼暫行條例》修法重點為老農個人所有名下土地及房屋在未新增情形下，其請領老農津貼權益，不再受公告土地現值或房屋評定標準價格調升的影響。即放寬限制，減少受到《排富條款》影響的老農；另外還新增3項土地價值扣除項目，不再計入請領人的財產價值。

農委會強調，這次修法的目的是要建構完整的農民社會保險制度，希望有效提高農民經濟與安全保障，並營造友善從農環境，鼓勵青年農民返鄉投入農業；未來亦將規劃農民退休制度，使其享有完備的社會安全保障。

(中時 )