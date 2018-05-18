民進黨出戰北市 率先徵詢比姚文智更有勝選機會人選

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民進黨選對會週三決定2018年選舉跟柯文哲分道揚鑣，選對會也將自提人選，啟動徵詢程序；據了解，民進黨選對會三巨頭及市黨部主委餐敘，溝通台北市長的徵召程序，傾向朝比立委姚文智更有「勝選機會」的人選率先徵詢。

民進黨周三通過自提人選後，各界紛紛傳出「黑馬名單」，又再度緊咬行政院長賴清德及總統府秘書長陳菊。

據了解，民進黨選對會召集人林錫耀、陳明文與秘書長洪耀福、台北市黨部主委黃承國今天中午餐敘，討論即將展開的徵詢程序。

據了解，餐會中4人談到，目前表態參選的姚文智支持度，是民進黨的基本盤，若以此為依循標準，目前外面點名的外界點名的金管會主委顧立雄、行政院發言人徐國勇、文化部長鄭麗君、立委蕭美琴等，都屬於同一個標準，但既然大家都在同一標準，至少姚文智最早、最強烈表態、意願最高，為什麼不選姚？

據透露，目前徵詢，可能會先朝向有意願的「天王級」人物徵詢；賴、菊是雖然呼聲最高的天王級人物，但是都沒有意願，就在看是否有介於賴菊和姚文智之間，且也有意願、有表態的人選思考。

對於媒體報導，黑馬是鄭麗君，更傳出鄭麗君其實有意願，且丈夫也頗支持，選對會幹部則說，「蕭美琴也不比鄭差啊？」

媒體也報導，民進黨台北市長人選牽動內閣人事，若鄭麗君去參選台北市長、次長楊子葆外派，陳菊子弟兵高雄市副市長史哲將北上接任文化部次長。

史哲說，他看到報導也嚇一跳，他實在無法回答這種「假設再假設的無厘頭問題」，因為根本沒聽說有這回事，況且民進黨好不容易台北市長人選方案好不容易塵埃落定，卻被認為跟內閣人事卡位有關，民眾的觀感會很不好。

陳明文表示，他們並無所謂外界流傳的「黑馬名單」，選對會到目前為止，也還沒正式對人選問題有所討論。

(中時 )

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