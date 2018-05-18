莫忘初衷？墮落富少自稱混竹聯涉販毒落網

2018年05月18日 19:41 中時 陳鴻偉

廖嫌念念不忘特製拉K盤，拜託警方不要查扣。（陳鴻偉翻攝）

警方查扣毒品、刀械等證物。（陳鴻偉翻攝）

23歲廖姓男子家族開設貿易公司，每月零用錢5萬起跳，還準備讓他出國留學，但廖卻選擇加入竹聯幫月堂，還染上拉K惡習，最後更賣藥賺錢，平時腰插1把藍波刀，自以為混兄弟很威風，去年遇到警方圍捕，還從內湖住家12樓跳到陽台落跑，北市警方經連月追查，17日將他逮捕到案。

北市刑大指出，廖嫌染有吸毒惡習，對外自稱是月堂份子，廖在內湖22樓住處設立毒咖啡包分裝工廠，再販售給其他藥頭及酒店圍事，曾因為被嫌賣的貨不純，持刀跟同幫份子爆發衝突。

北市刑大去年7月前往搜索，逮捕江姓、周姓等3名毒販，起獲上百包毒咖啡，但廖在混亂時從12樓踩遮陽板跳窗，再從陽台落跑，此後東躲西藏，邊逃亡邊販毒。

警方持續追查，近日發現他在內湖其他處所另起爐灶，17日前往逮人，當場再查獲51包毒咖啡、未分裝的16公克K他命、磅秤及西瓜刀，逮捕逃亡11個月的廖嫌。

廖嫌被逮時一度毒癮發作，拜託警方帶他到外面「鬆一下」，還念念不忘自己特別訂製，印有「莫忘初衷」的拉K盤，希望警方不要查扣可以還他，富家子吸毒墮落的模樣令人搖頭，警方偵訊後，依毒品罪將他送辦。

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(中時 )