台南推動城市新美學 建築工程圍籬也追求綠美化

2018年05月18日 19:45 中時 曹婷婷

第4屆「建築工程圍籬綠美化競賽」今天頒獎。(台南市政府提供)

建築工程圍籬不盡然生硬、冷冰冰，為提升台南市城市景觀美學及落實減碳政策，市府持續推動「建築工程圍籬綠美化競賽」，扭轉一般人對工地的觀感。

台南市工務局舉辦建築工程圍籬綠美化競賽，今年邁入第4屆，競賽成績今天揭曉，由副市長吳宗榮頒發獎狀表揚。

吳宗榮表示，為了城市的美觀、提升建築業的發展與經濟兼顧保障行人用路安全，特別辦理「建築工程圍籬綠美化競賽」，4年來成果非常好，他也期勉市府團隊，針對目前執行的圍籬綠美化政策進行檢討，探究是否有更精緻、完美的指標與方案。

他也期勉，下一屆除了舉辦的規模要擴增外，規格也要有所強化，展現城市新的面容，讓台南市變成一個適合宜居、觀光的友善城市。

工務局表示，過去營建工程所造成的交通衝擊、塵土飛揚、空氣及噪音汙染等陣痛期傷害，經市府管理，業者密切合作，已大幅改善，希望透過得獎工地拋磚引玉，吸引更多工地參賽，讓整個市容環境更加活潑、多元且友善。

第4屆「建築工程圍籬綠美化競賽」報名參與的工地有旗艦組10件、公有組2件、一般組48件。經由競賽小組委員依美學設計、綠化及設計理念、創意及永續、維護管理等項目進行最終考評。旗艦組的特優由和通建設股份有限公司（集合住宅新建工程）勝出；公有組則是台南市左鎮區光榮國民小學（左鎮菜寮化石文化園區校舍新建工程）獲得優等獎；一般組特優為僑馥建築經理股份有限公司（誠美樸真店鋪、集合住宅新建工程）。

(中時 )