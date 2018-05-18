九蛙疊像已露出5蛙 日月潭蓄水率仍為全台最高

日月潭九蛙疊像都還在水域之中，潭區蓄水率近92％，為全台各水庫最高。（沈揮勝攝）

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日月潭九蛙疊像與周邊環境現況。（沈揮勝攝）
民眾拍攝九蛙。（沈揮勝攝）
九蛙疊像露出5隻半。（沈揮勝攝）

南投縣魚池鄉高溫31.7度，日月潭酷熱望雲霓，往後幾天暫時看不出要下雨的跡象，潭區的水到底夠不夠用？實地觀察水位指標九蛙疊像，清晨露5隻、午後5隻半，中區水資源局及台電監測資訊顯示，18日清晨7點鐘水位747.19公尺，距滿水位129公分，蓄水率91.93%，為全台各大水庫中最高。

日月潭水全滿時，最高水位748.48公尺，就算上游挹注超過上限，多出來的水也會從設置在水社壩旁的溢水口滿出去；18日潭區蓄水量1億1885.7萬立方公尺，接近該水庫有效蓄水率的92％；按中區水資源局即時水情評估，至少還可撐60天，為全台水庫中狀況最佳。

目前全台水庫蓄水率次高者為基隆新山水庫的91.4%，但其蓄水量才916.6萬立方公尺，約為日月潭的13分之1，較具規模的德基水庫為64.6%、曾文水庫為6.8%。

近幾天，日月潭地區艷陽高照，看似短期內沒有要下雨的跡象，有些人關心水情，怕乾旱不夠用。但日管處與台電都說，情況還OK，但還是要有危機意識，省著用、再過一陣子集水區會有雷陣雨。

至於九蛙疊像周邊，因天熱再加上近年來陸客少，人氣顯得稀疏。清晨露出水面約有5隻，午後5隻半；旁邊沙洲浮覆地，覓食的鷺科鳥類不少。

(中時 )

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