華夏歡慶52周年　邀請美國學者演講

華夏科技大學歡慶52周年系列活動，邀請美國奧本大學心理系Dr. Jinyan Fan演講。（華夏科技大學提供）

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華夏科技大學歡慶52周年系列活動，邀請美國奧本大學心理系Dr. Jinyan Fan演講。（華夏科技大學提供）
華夏科技大學歡慶52周年系列活動，邀請美國奧本大學心理系Dr. Jinyan Fan演講。（華夏科技大學提供）
華夏科技大學歡慶52周年系列活動，邀請美國奧本大學心理系Dr. Jinyan Fan演講。（華夏科技大學提供）
華夏科技大學歡慶52周年系列活動，邀請美國奧本大學心理系Dr. Jinyan Fan演講。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學歡慶52周年系列活動，邀請美國奧本大學心理系Dr. Jinyan Fan以「職場適應與校外實習新觀點：ROPES的理論與案例」為題，分享其對職場的觀察與研究發現，以及其在學生實習輔導的可能性。

Dr. Jinyan Fan師承美國最有名的工商心理學大師 John P. Wanous，學術專長主要是Newcomer Orientation and Socialization, Training and Development, Factor Analysis, Attachment Theory.

ROPES（Realistic orientation program for entry stress）更是專為職場新進人員有更好的心理適應，所發展出來的訓練對策。研習幫助了解職場新鮮人、或轉職者，於任職初期，所面臨的心理壓力，也對大專學生的初職轉換歷程與適應壓力提供新的理解。

華夏科技大學表示，實習實作課程是不可或缺的一環，校外實習課程實施已超過10年，自早年的選修或暑期實習開始，104年起更將校外實習改為日四技必修課程，學生在大三結束修完所有必修學分後，即可申請至校外廠商企業進行實習。

華夏科技大學身為北部最優質的科技大學之一，該校尤其關心學生在實習課程中的體驗與學習。由以往的經驗發現，學生在進入實習場所時，經常會遇到各式各樣已知、或未知的壓力，因而影響學生工作表現、學習成效甚至心理健康，造成提前離職、或專業離退等結果。

(中時 )

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