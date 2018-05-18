貓茶町民生店以「茶」香迎客 16種茶霜淇淋滿足饕客味蕾 ！

貓茶町民生店裝潢以「茶」為理念設計，舒爽色澤趕走夏天酷熱感。（圖片提供／貓茶町民生店）

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「烏龍茶舒芙蕾」海綿蛋糕加入烏龍茶製作，搭配滿滿烏龍茶格斯餡，原價60元，第2件52元。（徐力剛攝）
結合冰品與甜點設計「茶炫風」，雙重享受一次滿足，原價150元，第2件52元。（圖片提供／貓茶町民生店）
人氣商品「里山20度」，原價180元，特價150元。（圖片提供／貓茶町民生店）

午後時光漫步台北街頭，被陣陣茶香吸引駐足，坐落民生東路巷弄中「貓茶町民生店」以多種類茶葉入饌，打造專屬台灣風味甜點。

店內裝潢以茶葉碧綠色澤為靈感，搭配木質調色系裝飾，充滿大地風情。開業迄今逾10年的貓茶町創始店位於木柵，強調使用木柵當地種植「鐵觀音」製作甜點，在當地頗負盛名，全新民生門市看準市區觀光客商機，採外帶店型營運，希望將屬於台灣好滋味傳遞出去。

有別市售甜點常以日本抹茶入饌，貓茶町嚴選10種本土茶葉製作茶甜點、糕點與茶霜淇淋。其中考驗廚師功力「茶可麗露」做工繁複，以鐵觀音茶、烏龍茶、包種茶3種茗茶製作內餡，外層涮上薄薄一層蜜蠟後，放入烤箱烘烤90分鐘，甫出爐現場香氣四溢，酥脆外皮混搭鬆軟內餡經多次咀嚼，微苦繚繞舌尖久久不散，搭配現沖茶品品嘗人生一絕。

甜點「茶炫風」完整體現以茶會友內涵，特製茶霜淇淋佐以茶巧克力、Q彈麻糬與鐵旺酥，多重口感一次滿足。巧克力愛好者不可錯過「里山20度」，精選阿里山高山烏龍茶製作生巧克力，裹上麻糬外皮再撒上茶粉點綴，建議在室溫20度時品嘗口感最佳。

美味「茶提拉米蘇」提供鐵觀音、烏龍茶和阿薩姆紅茶3種口味，以馬斯卡邦乳酪為基底，強調不添加乳化劑製作，乳酪特有香氣與清爽茶香迸發全新口感。老闆兼甜點師傅高憲鴻推薦「包種茶玫瑰生乳捲」，以特殊製程將茶葉融入蛋糕體中，中間夾入瑞士進口鮮奶油與玫瑰花瓣醬，濃醇茶香、花香及奶香在舌尖交織出華麗圓舞曲。

具有24年甜點烘焙經驗的高憲鴻分享，貓茶町品牌精神在於「傳承」與「顛覆」，使用台灣茶葉製作甜點，並發展多元創新口味顛覆味蕾，未來逐步將台灣茶葉推上國際舞台。

(中時 )

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