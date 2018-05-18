復興商工畢業生成果展 千餘名學生展出萬件作品

復興商工將於5月18日起連續3天在校內舉辦「畢業生成果展」。（復興商工提供）

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復興商工將於5月18日起連續3天在校內舉辦「畢業生成果展」。（復興商工提供）

在技職教育體系中，以培養「美工‧設計」專業人才的「復興商工」，將於5月18日起連續3天在校內舉辦「畢業生成果展」。日、夜校的「廣設科」、「美工科」、「美術科」、「室內設計科」千餘名學生，展出的作品達萬件之多。

內容包羅萬象、琳瑯滿目，展現大膽新潮的設計理念。作品具有親切感，能融入日常生活之中。屆時全校每間教室都會佈置成展覽會場。若以單一學校而論，其規模之大，作品之精緻繁多，堪稱世界之「最」。

校長王志誠表示，今年是該校創立61周年，也是迎接新甲子的第1年，所以展出的主題是「2018新起點．新未來」。為了配合未來職場變化的新需求，該校致力於翻轉創新教學內容，加強「產學合作」。

主要有四大方向：「業師協同教學」；「專題製作競賽」；「專家專題講座」；「專題展覽活動」等。此外，除了保留原有的「傳統藝術教育」外，更加強「廣告設計科與美工科」的「商品化」創意設計教學，希望能培養出設計、製造、行銷全方位整合的設計師，讓學生將「藝術知識」與「商業實務」相結合，達到「學以致用」的目標，畢業後進入職場將與企業無縫接軌。

復興商工每年都會挑選畢業展優秀作品，積極參加教育部舉辦的「全國高職學生年度專題暨創意製作競賽」。今年該校成績亮眼，創下歷年參賽成績最佳紀錄。在設計群及藝術群競賽中，奪得三個「第1名」；三個「第2名」；三個「第3名」及5項佳作。

復興商工表示，該校是融合「藝術、設計、人文、科技」全方位的優質職業學校，屆時歡迎各界人士蒞臨參觀指導，一睹復興商工學生的藝術創作能力，並為同學們的努力成果加油鼓勵。

復興商工校內畢業展

地點：復興商工 時間：107年年5月18日至5月20日

展出地址：新北市永和區秀朗路1段201號。

復興商工畢業精品展

地點：台北國父紀念館 時間：107年5月25日至6月3日

展出地址：台北市仁愛路四段505號

(中時 )

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