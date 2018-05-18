從信義走新中橫到塔塔加　那些時段可通行？

新中橫115.5K晚間封閉、白天實施「整點放行」交管。（沈揮勝攝）

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交管情形。（沈揮勝攝）
從信義鄉和社聚落附近，遠眺新中橫115.5K望高寮路段崩塌的情形。（沈揮勝攝）
新中橫公路115.5K處因常坍塌施作護坡，每天上午8點到下午5點採「整點放行」交管，用路人宜先弄清楚時間，以避免空等誤了遊興。（沈揮勝攝）

日月潭通阿里山捷徑台21線，從水里經信義到塔塔加路段俗稱「新中橫」，其指標115.5K處近幾年崩塌不斷，公路總局去年10月公告進行上邊坡保護工程，採整點放行交管，最近信義工務段、玉管處又陸續提醒用路人，應弄清楚管制時程、避免枯等影響行程。

另方面，該崩塌點逢雨必坍、甚至冬末春初乾旱季節也常滑落大量土方，從2013年11月起，每年都造成幾次交通中斷、每次都得耗時8、9個鐘頭到5、6天的時間來搶通，不但用路人安全備受威脅，搶修人員更需冒著極高風險，「鑿隧道徹底解決」已成重要方案。

信義工務段段長張玄政表示，新中橫指標115.5K望高寮附近，這幾年陸陸續續搶修與施作護坡，累積花費的經費恐怕都已上億元，但問題並未真正「斷根」。幾經評估，目前計畫從115K至115.8K之間，開鑿1道長約400的隧道。

該計畫刻正審核中，如能順利獲得通過，再加上工期，通車應該也是2、3年以後的事。在這期間，原先的上邊坡保護工程還是得繼續進行。

目前110K草坪頭至145K塔塔加之間，每天傍晚5點30分至翌日清晨7點實施夜間管制，工務段派駐有人員從兩端封閉；115.5K崩塌點因8點鐘才開始施工，遊客、山友只要能在7點至7點20分之間通過兩端管制點，都趕得及在8點前通過這道瓶頸。

115.5K崩塌點假日不施工，平常日8點以後至傍晚5點，採整點放行10分鐘，遊客或山友往來信義、塔塔加之間，應先算準時程，以避免被卡在管制點枯等而壞了遊興。

(中時 )

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