走過70年 台中育嬰院將原地重建感恩活動溫馨

台中育嬰院即將在7月起原地重建，18日舉辦重建感恩活動。（照片由台中育嬰院提供）

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已有近70年歷史的台中育嬰院，將於今年7月起進行原地重建，18日舉辦重建感恩活動，規劃「時光迴廊」，透過育嬰院歷史照片展示，讓與會人士回顧發展軌跡。台中育嬰院表示，新建物以「百衲被」為設計發想，並由企業響應捐助營建餘料打造一面外牆，具有環保及關懷弱勢深意。

台中育嬰院表示，為符合無障礙規範及新建築法令，同時改善孩童的生活空間與訓練場所，台中育嬰院將在今年7月起進行原地重建，重建經費預估為新台幣1億9千萬元，由國際知名建築師戴育澤設計，新建大樓為地下1樓、地上8樓建物，樓地板面積為1600坪，規劃有水療池、多感官教室、復健及住宿空間，可收容96名學員。

台中育嬰院指出，新建築的最大特色在於戴育澤以「百衲被」作為設計理念，在農業社會時代，有新生兒的家庭都會收到親朋送來表示祝福的巴掌大小布料，並將布料縫製成被，代表對新生命的祝福及護佑平安。此外，並由各營造企業捐出的磁磚餘料打造一面外牆，廣納眾人的愛與祝福，築起孩子們的依靠。

台中育嬰院在重建感恩活動中展示新建築模型，並推出育嬰院的歷史演進照片展示海報牆，取名為「時光迴廊」，帶領到場人士回顧育嬰院的發展點滴，場面溫馨。

台中育嬰院提供0歲起重度、極重度及多重障礙者照護，自民國42年以來，累積撫育超過2千名多重障礙孩童。

(中時 )

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