世足》倒數27天－Tiki-taka過時了？西班牙要重振聲威

2018年05月18日 20:31 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

由荷蘭「全能足球」演變而來，經巴塞隆納發揚光大的Tiki-taka「密集短傳」戰術，讓「鬥牛士」西班牙在2008至2012年連奪3項大賽冠軍。然而上屆世足小組賽出局、前年歐洲盃8強止步，讓外界質疑Tiki-taka「已死」，直到本屆鬥牛士昂首站上世足舞台，準備在俄羅斯重新證明傳控打法的價值。

Tiki-taka一詞據稱來自於轉播中，對於不斷傳球的擬聲詞，生動呈現出這種透過大量短傳、跑動，極致追求控球權，以達成「攻防一體」的戰術風格，西班牙也藉此成就了霸業。

Tiki-taka的神話4年前在巴西破滅，荷蘭祭出3中衛陣型死守，配合中路掃蕩破壞西班牙的傳控節奏，輔以犀利快攻，竟以5比1痛宰西班牙，隨後智利也成功破陣。而世足失利的西班牙，2016歐洲盃16強再以0比2不敵義大利的防反打法，衛冕失利，冠軍教頭博斯克（Vicente del Bosque）也在3天後宣布退休。

Tiki-taka已死？客觀而言，世界上並沒有無敵的戰術，任何戰術都要配上對的球員，才能成功，西班牙在2008至2012年間做到了，但2014年包括中場核心哈維（Xavi Hernández）等人已走下坡，加上對手也不斷研究應對之道，導致兵敗巴西。

皮克（右上）、拉莫斯（右下）是西班牙的後防中堅，也都有死球進攻能力。（美聯社資料照）

前年歐洲盃後，西班牙由青年隊教頭洛佩特吉（Julen Lopetegui）領軍，並未揚棄Tiki-taka，而是透過部分位置的換血，加入皇家馬德里阿森修（Marco Asensio）等新生代，替Tiki-taka戰術重新輸入了活力。

本屆世足資格賽，西班牙以9勝1和的不敗戰績拿下歐洲區G組冠軍，風光出線，進36球僅失3球更令人咋舌，其中去年9月在主場3比0完勝義大利，更宣告Tiki-taka已經脫胎換骨，準備重新宰制足壇。

西班牙目前中場仍以「小白」伊涅斯塔（Andres Iniesta）、布斯奎斯（Sergio Busquets）、大衛席爾瓦（David Silva）為核心，拉莫斯（Sergio Ramos）與皮克（Gerard Piqué）是經驗最豐富的中後衛組合，曼聯門神德赫亞（David de Gea）已連4年榮膺英超最佳門將，加上皇馬的阿森修、伊斯柯（Isco），鬥牛士依然軍容壯盛。

羅德里哥（中）在友誼賽替西班牙進球，但他似乎不是鬥牛士鋒線的答案。（美聯社資料照）

西班牙最大的罩門還是前鋒，其實這也是需要大量控球型中場球員的Tiki-taka戰術的老問題。鬥牛士上屆世足爭議引進巴西移籍前鋒柯斯塔（Diego Costa），但他的表現始終不穩定，其餘人選莫拉塔（Alvaro Morata）、羅德里哥（Rodrigo Moreno）、阿斯帕斯（Iago Aspas）也都難以勝任，西班牙仍可能仿照過去常踢的「無鋒陣」，讓阿森修擔任「偽9號」來維持戰術運作。

西班牙今年3月友誼賽曾以6比1痛宰阿根廷，即使是役梅西（Lionel Messi）、阿圭羅（Sergio Aguero）都因傷缺陣，仍讓鬥牛士大受鼓舞。Tiki-taka復活，是許多華麗傳控足球支持者的最大期待，小白、拉莫斯、皮克也可能是最後一次參加世足賽，若能奪冠，將能留下最完美的告別身影。

U21國腳阿森修（右）被拉上成年隊，為西班牙注入新的活力。（美聯社資料照）

西班牙小檔案

★世界排名：8

★世足參賽次數：15

★世足最佳成績：冠軍（2010年）

★上屆成績：小組賽出局

★總教練：洛佩特吉（Julen Lopetegui）

★台灣運彩奪冠賠率：7.50

(中時電子報)