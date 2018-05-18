基隆調和轉運站最快7月底啟用 提供1090個停車位

2018年05月18日 20:33 中時 李其樺

基隆調和街轉運站停車場於去年底完工，近日基隆市政府將和海科館協商，希望由海科館先行接手停車場營運，若順利，停車場最快今年7月底啟用，可提供1090格停車位供前來海科館的遊客和當地居民使用，紓解當地停車問題。

基隆市政府過去與海科館簽約，投入1億8千8百萬元興建調和街轉運站及停車場，預定2012年完工後無償提供海科館營運，不過由於轉運站址位於新北瑞芳和基隆交界，土地管理單位為新北市政府，一度因為水保計畫未過關和私人土地糾紛等問題卡關多年。

基隆市府交旅處表示，轉運站停車場於去年底建置完成，共有1090格平面停車位，會先辦理契約變更和驗收程序，再和海科館協商，最快7月底開放，由海科館接手停車場營運；若海科館不同意，則由市府自行委外營運。

另外，基隆市政府投入4千萬元興建調和街轉運站，1層樓的站體包含辦公室、廁所與商店，不過至今尚未取得建照，工程尚未啟動。

交旅處長李綱表示，調和街轉運站工程的水保計畫已獲新北市政府審核通過，規畫設計也已經完成，現在要進行地目變更，待程序完成後，再取得建照後，就可以發包開工，工期約半年，完工後由海科館接手營運，規畫接駁車載送旅客至海科館和潮境公園等景點。

海科館表示，尚未看到完工後的停車場，是否接手與否，等看完之後再決定。

(中時 )