北農民間公司可以亂花錢 朱學恒傻眼向吳音寧認錯了

2018年05月18日 20:18 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

北農公司總經理吳音寧，日前購買蔬菜殘貨贈送社福團體，對象卻是送回給家鄉團體引發爭議，民眾向台北地檢署告發，依他字案偵辦，吳音寧今天難得親上火線舉辦記者會，吳音寧表示，北農是民營公司，用總經理業務推廣費購買報廢蔬菜送給社福團體，「合情、合理、合法」。此言一出，連見多識廣的宅神朱學恒也傻眼，在臉書po文「你說的都對，錯都在我們身上嗎？」並表示「我要先認錯，對不起我不該有常識，對不起我不該明白社會真相，對不起我不該知道那麼多！」

朱學恒表示，北農這個官股高達45%的公司，由農委會副主委陳吉仲指定保舉毫無經驗的吳音寧擔任總經理，吳音寧忽然堅持自己是民間公司應該自由自在亂花錢！

朱學恒直批，吳音寧「異想天開」，在制度沒規定下，沒跟董事長報備下，動用公司的錢「做公益」。質疑吳音寧「如果你不是官方指派，不是毫無經驗能力，拿自己的錢捐給你自己喜歡的團體」，「然後你告訴我這合情合法合理」。

朱學恒再問吳音寧「是當真覺得這是你的國家，這是你的天下，所以你說的都對，錯都在我們身上嗎？」。

最後，朱學恒無奈表示，「啊幹這樣我要先認錯，對不起我不該有常識，對不起我不該明白社會真相，對不起我不該知道那麼多！」

網友留言相挺宅神指「挪用公款，一般公司也會出事吧」、「這個垃圾可以走人了嗎？」、「民間公司妳早就下台100次了」、「果然顏色對了，作什麼都對!!!」。

(中時電子報)