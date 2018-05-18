北農民間公司可以亂花錢 朱學恒傻眼向吳音寧認錯了

台北農產運銷公司總經理吳音寧下午召開記者會，說明2月底購買殘貨贈送社福團體，表示一切是合情合理合法。（鄧博仁攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

北農公司總經理吳音寧，日前購買蔬菜殘貨贈送社福團體，對象卻是送回給家鄉團體引發爭議，民眾向台北地檢署告發，依他字案偵辦，吳音寧今天難得親上火線舉辦記者會，吳音寧表示，北農是民營公司，用總經理業務推廣費購買報廢蔬菜送給社福團體，「合情、合理、合法」。此言一出，連見多識廣的宅神朱學恒也傻眼，在臉書po文「你說的都對，錯都在我們身上嗎？」並表示「我要先認錯，對不起我不該有常識，對不起我不該明白社會真相，對不起我不該知道那麼多！」

朱學恒表示，北農這個官股高達45%的公司，由農委會副主委陳吉仲指定保舉毫無經驗的吳音寧擔任總經理，吳音寧忽然堅持自己是民間公司應該自由自在亂花錢！

朱學恒直批，吳音寧「異想天開」，在制度沒規定下，沒跟董事長報備下，動用公司的錢「做公益」。質疑吳音寧「如果你不是官方指派，不是毫無經驗能力，拿自己的錢捐給你自己喜歡的團體」，「然後你告訴我這合情合法合理」。

朱學恒再問吳音寧「是當真覺得這是你的國家，這是你的天下，所以你說的都對，錯都在我們身上嗎？」。

最後，朱學恒無奈表示，「啊幹這樣我要先認錯，對不起我不該有常識，對不起我不該明白社會真相，對不起我不該知道那麼多！」

網友留言相挺宅神指「挪用公款，一般公司也會出事吧」、「這個垃圾可以走人了嗎？」、「民間公司妳早就下台100次了」、「果然顏色對了，作什麼都對!!!」。

(中時電子報)

朱學恆臉書
基隆調和轉運站最快7月底啟用 … 曾永權申請「海峽論壇」赴陸傳遭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。