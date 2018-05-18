驚！美軍搞丟槍榴彈 過2週才懸賞15萬尋找

美軍使用MK19型自動擲彈筒發射槍榴彈。(圖/DVIDS)

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中時電子報

本月1日美國空軍在北達科他州(North Dakota)2個洲際飛彈的基地之間，運輸一批物資。結果他們的悍馬車後車廂不小心打開了，其中1箱槍榴彈掉到車外。當時車上顛簸，沒有人即時察覺物品掉落。結果直到11日，美國空軍終於集結超過百名士兵在沿路附近10公里範圍進行搜索，直到14日都沒有找到這箱失物。

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延宕了2個禮拜的時間以後，Minot空軍基地仍一無所獲。最後，美國空軍只好硬著頭皮，宣布停止搜索，曝光這項讓人感到有點丟臉的失誤。向外界發布懸賞5000美元(將近15萬台幣)的獎勵金，公告美國民眾希望找回這箱遺失的彈藥。

根據《華盛頓郵報》(The Washington Post)報導，Minot空軍基地發言人Jamie Humphries表示，掉落車外的彈藥箱是一只綠色金屬箱，它的重量大約42磅(相當於19公斤左右)。

箱中所裝的彈藥是MK19型自動擲彈筒專用的槍榴彈。這種彈藥用於特定的發射裝置，如果使用其他發射器操作的話，可能造成災難性的後果。

當地媒體報導則指出，美國空軍這種不負責任的行為，讓人相當羞愧。並且，報導認為美國空軍在事發2個星期以後才宣布這項消息，對當地民眾的安全造成相當大的隱憂。

(中時電子報)

文章來源：Force that protects U.S. nuclear weapons loses explosives on North Dakota road, offers $5,000 to get them back

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