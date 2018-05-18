打傷別人小孩母親裝傻不認 女兒天真八字讓她臉綠猛道歉

2018年05月18日 20:28 中時電子報 林毅

年輕媽媽憤怒表示，生了就要教，不會教乾脆結紮 (圖／翻攝自楊姓媽媽臉書)

現今社會上存在不少「恐龍家長」，孩子犯錯第一時間的反應都是怪罪別人，而不是教育小孩，造成孩子行為一再偏差。一名「恐龍母親」的小孩出手傷人，第一時間就是跳出來否認，沒想到卻被自己小孩八個字打慘臉。

一位年輕媽媽在臉書上PO文表示，在下午休閒時刻，帶著2個小孩到IKEA遊樂區休息玩耍，這時有個3歲左右的女童衝過來搶孩子手上的玩具，年輕媽媽原本沒放在心上，讓小孩子自己去玩，但看見女童窮追不捨，便上前勸了一句「玩具有很多，不要搶哦」，也納悶怎麼都沒看到對方母親。

沒想到過了幾分鐘，年輕媽媽突然聽見孩子嚎啕大哭，上前一看，孩子的椅子被女童搶走，而且臉頰上還多了一塊瘀青，明顯被打了，就喝斥女童「怎麼可以打人」，這時女童母親突然出現，態度強硬表示「她只有搶椅子，又沒打人，我都有看到」。

年輕媽媽回問一句「沒打人怎麼臉會瘀青」，對方母親繼續狡辯，用很兇的口氣問了自己女兒「妳有沒有打人」，沒想到女兒竟誠實回答：「...我拿椅子打她的臉」。一聽到這句話，對方母親臉色瞬間慘白，接著態度180度大轉變，頻頻賠不是。

年輕媽媽說憤怒地表示：「生了孩子就要教，不然乾脆結紮不要生，禍害遺千年」。網友看到也憤憤不平，直說：「是我就報警了，還講那麼多」、「什麼樣的家長就會教出什麼樣的小孩」、「調監視器告死她」、「果然是恐龍家長，小孩做錯第一時間想的是先否認再說」、「起碼小朋友還有救，沒有說謊」。

(中時電子報)