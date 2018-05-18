旅日台籍作家東山彰良的新作《我殺的人和殺我的人》連奪日本3大文學獎

2018年05月18日 20:39 中時 黃菁菁

旅日台籍作家東山彰良18日在東京獲頒渡邊淳一文學獎，我駐日副代表郭仲熙(右)到場祝賀。(黃菁菁攝)

旅日台籍直木獎作家東山彰良的新作《我殺的人和殺我的人》(暫譯)繼去年奪得織田作之助獎後，又得到讀賣文學獎、渡邊淳一文學獎的肯定，同1部作品得日本3大文學獎實屬罕見！東山18日在渡邊淳一文學獎頒獎典禮上致詞時無奈地自嘲說: 「我讀高三的兒子跟我說，爸爸寫的小說引不起我想讀的興趣」，引起一陣哄堂大笑。

東山彰良表示，「我寫小說今年正好進入第15年，做夢也沒想到會成為作家，剛開始的我只是很單純地想寫些有趣的故事，其實到現在也是如此並沒有變。」

他說:「我得獎後曾去查渡邊淳一文學獎是怎樣的獎，維基百科上寫著，『這是針對超越純文學、大眾文學，且深入刻劃人類心理的小說』頒的獎。在我個人的定義裡，純文學看重真實，大眾文學多少會犠牲些真實，以娛樂效果為優先，我想大家想看的應該是介於純文學和大眾文學中間的作品，我今後應該會將兩者消化、融合，走中間小說的路線吧。」

渡邊純一文學獎是集英社於2015年4月23日創設的獎，東山彰良是第3位得獎人。他在頒獎典禮前接受台媒採訪時表示，「如果翻譯順利的話，這本小說預定今年年底會在台灣發行中文版，明年2月我也會配合書展回台灣宣傳。」

這本小說得到評審委員的一致好評，作家高橋信子在致詞時說:「東山先生的這本小說一口氣拿下了3個文學獎，這3冠我一個也沒拿過！」、「自己寫作已被各種文體所綑綁，今後要以東山為目標去寫才行。」

評審之一的名作家淺田次郎則在選評中表示，「東山彰良的作品會將讀者吸引到很舒服的故事世界裡」、「純樸、易讀，充滿著暗喻和幽默，這種特長不是經由學習而來的，有別人所模倣不來的特色。」

名作家小池真理子在選評大大稱讚指出，「很難得有真的好到讓人無可挑剔的作品，無論從哪個角度讀，都找不出任何一個缺點，甚至讓我忘了這是候選作品」。

2015年以融合父親真實成長經歷的小說《流》，一舉摘下日本文壇最高榮譽的直木獎，成為繼邱永漢、陳舜臣後，第3位獲得直木獎的台灣人。

(中時 )