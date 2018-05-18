遭爆飛踢、巴掌學生 陳詩欣：功成身退 離開東華不眷戀

2018年05月18日 20:32 中時 楊漢聲

在臉書貼文回應爆料。（楊漢聲翻攝）

奧運金牌女將陳詩欣遭周刊爆料婚外情，形象重挫，近日又被指在東華大學任教時違規收費，以及有踹學生、賞耳光等不當體罰的誇張行為，陳詩欣18日駁斥傳言，指稱是丈夫董先生為爭取監護權來抹黑她，已經向教育部體育署說明原委，即刻離開東華大學教練一職。

陳詩欣在臉書回應爆料，「我必須正視並嚴正地告訴他（她），『己所不欲 勿施於人』。無論詩欣承受多少輿論壓力甚至是被你（妳）的偏激手段操弄，導致媒體不斷浪費社會資源的負面報導陳詩欣。幾個月來的負面新聞，絕對不會影響詩欣一直以來的正面能量與待人為善的力量。依然會堅守崗位，努力地再創奇蹟。」

陳詩欣還說，任務完成後，自己會功成身退，不會眷戀。她已親自至教育部體育署說明原委，除了感謝並提出終止此計畫─離開國立東華大學執教。她也提到，長達8年歲月，辛苦打下根基，人生總是有著許多意外，言盡於此，這一路願獨自承受這一切。無論失去多少，我依然正向看待自己的人生，之後會努力東山再起，自己還有父母要孝順，兒女要陪伴照顧，會撐起一切。

最後陳詩欣表示，謝謝您們讓詩欣再次成長與因應一切風波。只想說：爸爸媽媽對不起，讓您們擔心失望了！對不起！

對於陳詩欣離開東華教職，東華大學則尚未對此有任何回應。陳的丈夫董俊男也在臉書發文反擊，不滿陳詩欣繼續以謊言硬凹，更痛批陳一邊說不要浪費社會資源，一邊又在網路抹黑別人，維持自己完美形象，董還爆料，連不認識的人都看不下去，傳給他更多不堪的照片和內容，揚言「等我有時間再來一一戳破這些謊言。」

(中時 )