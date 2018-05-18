寶璣表紳士巡迴展登台 再創精品界奇蹟

圖五：伊林名模邱求新展演寶璣表紳士巡迴展的7637三問表。(Breguet提供）

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寶璣 Classic Tour巡迴展邀請「Uncle廚棧」專業師傅為賓客體驗刮鬍的樂趣。( Breguet提供）
寶璣 Classic Tour巡迴展邀請「高梧集」訂製西服參展，在現場讓賓客體驗量身訂製西服。(Breguet提供）
寶璣表Classique Tourbillon Quantieme Perpetuel 3795萬年曆鏤空陀飛輪表， 822萬4000元。（Breguet提供）
寶璣表Classique Grandes Complications 3358經典系列仕女腕表，366萬2000元。（Breguet提供）
寶璣專賣店獨家販售的Les Exclusifs de Breguet 7637三問表，771萬3000元。（ Breguet提供）

有「表界奇蹟」美譽的寶璣表（Breguet），昨日在萬豪酒店舉辦「寶璣經典之旅Classic Tour紳士巡迴展」，一口氣號召八大精品放下身段、打破藩籬共襄盛舉，再創精品界的奇蹟，展現品牌擁有243年悠久歷史的大哥氣勢。

「寶璣經典之旅Classic Tour紳士巡迴展」從倫敦出發，經首爾、日內瓦、布魯塞爾、米蘭後來到台北，寶璣今年最受矚目的三大腕表Les Exclusifs de Breguet 7637三問表、Classique Tourbillon Quantieme Perpetuel 3795萬年曆鏤空陀飛輪表、Classique Grandes Complications 3358經典系列女表也首度登台，是品味紳士的最佳首選。

為了迎合VIP的紳士品味，寶璣邀集八大精品一同參展，包括訂製西服「高梧集」、理容精品店「UNCLE廚棧」、紳士精品店「OAK ROOM」、巴拿馬草帽「La Casa Del Artesano」、精品眼鏡店「JEpoque」、法國香氛「DIPTYQUE」、台灣「噶瑪蘭」頂級威士尼和「太平洋雪茄」等，受邀穿著正式西裝的VIP昨天在展場盡情體驗紳士品味，享受快意人生。

(中時 )

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