「冰水可以消暑」錯很大 醫生：溫水才是最解熱的

2018年05月18日 20:43 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

夏季豔陽從一早白燦燦發威直到黃昏，熱得人頭昏腦脹。弄清楚5大常見消暑觀念，輕鬆涼爽一夏。

《Q1／又熱又渴，喝杯冰水馬上涼？》

錯。喝點常溫水、溫水甚至熱水反倒更能解熱。常溫水或溫水能增加體內水分，中和熱量，而且因為溫度和體溫相近，胃腸不必額外消耗能量加溫，人也不會覺得疲倦；熱水則能讓毛細孔打開流汗，使熱氣不悶在身體裡。加拿大渥太華大學發現，只要衣服寬鬆通風，飲用熱水的自行車騎士體內累積的熱反而比喝冷飲者還少。

冰水一下肚，血管會迅速收縮，除了讓熱更排不出去，還會使消化道血流量降低，影響消化。如果一下子灌太多，最嚴重的情況還可能因血管變窄引起暫時性缺氧，甚至中風。

《Q2／夏天吃辣可解熱？》

對。辣能開胃盡人皆知，不過辣味會讓人感覺全身發燙，反而能幫助身體解暑氣。

關於辛辣能解熱的說法有2種，第一是辣能加速血液流動，把體內累積的熱氣帶到皮膚表面發散掉；第二是因為身體中心溫度升高，拉近和外界氣溫的差距，大腦反而會感覺「變得比較涼爽了」。不論哪一種說法正確，或兩者都成立，適量吃點辣椒、咖哩、薑黃等辛味食物，都是夏季的好選擇。

《Q3／沖冷水澡是消暑好方法？》

不一定。洗冷水澡前先擦乾汗，接著一點一點把冷水拍在身上，像游泳前讓身體先適應水溫，再開始沖澡。洗對方法，冷水澡不但解熱，還可以增強免疫力，有益健康。

不過千萬別還滿身大汗就抓起蓮蓬頭猛沖，新光醫院家庭醫學科主治醫師柳朋馳指出，冷水會使皮膚血管和毛細管一下子收縮，可能引起頭暈、疲倦等類似「冷氣症候群」的不適症狀。

如果一時不方便沖涼，也可以用濕毛巾或涼水袋貼在臉頰、腳底板、頸部或腋下，美國史丹佛大學研究指出，在這些血管豐富的部位冷敷5分鐘，就能消除50％的身體熱氣。

《Q4／又熱又濕讓人疲倦、易過敏，為省電費，開了冷氣就不必開除濕機？》

不建議。室內溫度控制在25～26℃間、濕度60上下，身體會感覺最舒適。如果濕氣太重，容易誘發過敏症狀，頭昏、流鼻水接連報到，這時最好能打開除濕機輔助。因為冷氣機除非定溫持續運轉，才有排除水氣的效果，一關機，溫度上升，濕度也會跟著回來，所以冷氣機不能取代除濕機，只有除濕機才能在任何溫度下保持固定濕度。

《Q5／冰淇淋、綠色葉菜、冰啤酒，哪個最消暑？》

綠色葉菜。身體在消化蛋白質、脂肪和碳水化合物時，因為腸胃蠕動、血液集中到腹部等原因，體溫會提高。葉菜有80～95％的重量是水，美國華盛頓大學食品科學教授施旺森（Barry Swanson）說，含有大量水分的食物都很容易消化，很快就能通過胃和腸道，身體中心溫度不至於上升。而且水也能吸收熱氣，含水量豐富的水果如西瓜、番茄和柚子也有相同效果。

施旺森也指出，冰淇淋因為含脂肪多，通過胃腸速度慢，反而會使體內溫度升高；酒精則會造成身體輕微脫水，而且使表皮血管擴張，反而讓人感覺更熱。

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(中時電子報)