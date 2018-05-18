單親爸省錢為女兒幸福 小炳：我不會被打倒

小炳在節目上表演軟骨功。

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時報周刊
林彥君
小炳的女兒送他保溫瓶，他隨身攜帶。

小炳和老婆丫丫離婚後，一手扶養女兒，他日前《單身行不行》時透露，離婚後曾因為輿論加上自己心理壓力，讓自己喝得爛醉，躺在產業道路上，一心想被卡車碾死，從半夜2點躺到5點被冷醒才回家，他表示女兒長大後，自己逐漸走出婚姻失敗的陰影，可以坦然地和人談論過去的傷痛。

他父兼母職，面對女兒初經來潮，緊張到不知所措，女兒反而很鎮定的要他去便利商店買衛生棉。他回想剛離婚的時候，飽受批評「害孩子變單親家庭」，但他努力不被打倒，他哽咽說：「周遭爆轟我，我一定不能倒下去，離婚是事實，但我帶著女兒努力往前衝也是事實，我很堅定地要讓女兒找到幸福。」

他認為男人要有承擔的能力，即使內心走不出傷痛，但面對女兒他總擠出笑容，「這10多年來，不敢跟身邊的人提我有多難過，曾負面的想讓自己離開人世，但為了女兒我絕對不能自私。」他透露女兒送她一個Hello Kitty的保溫杯，他到哪都帶著，人家看到都會說他「很娘」，並不在意別人怎麼看他。

他的女兒現在15歲，因為就讀女校，常常會參與學校舉辦的聯誼，「我鼓勵她去聯誼，我希望她在求學過程中，懂得男女溝通交流，畢竟出社會後，這兩種人都會遇到。」他自認是雙面的爸爸，每當女兒回來分享覺得很帥的男生，他都會附和認為對方不錯，但內心卻是想「我真的想殺人，竟然敢勾引我女兒。」

他近期將工作重心放在直播及網拍，他與父母及女兒同住，一人負擔家中4人的花費，他不嫌苦，能省則省，三餐都吃媽媽準備的愛心店當「我外出工作都帶一個大包包，裡面放三個便當，從家裡帶飯比較省錢。」

(時報周刊)

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