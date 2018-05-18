永和首次社區參與式預算 5月19日投票揭曉

2018年05月18日 20:51 中時 葉書宏

新北市永和區首次社區參與式預算，由市議員連斐璠撥出建議款100萬元，從去年即開始邀請民眾，透過「自行提案、投票審議、參與執行」的方式，目前共有9個社區方案，歷經專家投票、網路票選，即將於5月19日於福和國中進行最後一輪現場投票。

9組社區方案，包括得和里長蔡綉花結合里民組成團隊，向國有財產局爭取認養空地，提出營造綠香花園的構想；永元里則是結合雙和親子共學團一起提出以瓶蓋裝置藝術美化社區牆面的方案；福和里則分別提出養生保健、「永和家庭醫生」、「方便椅」等與高齡相關的提案，其中方便椅構想可以在社區廣設座椅，方便長者走出自己家戶，建立在社區的健康生活備受重視；另有綠能探索提案，呼應目前最夯的能源轉型議題；社區樹木健檢，關注社區綠樹；以及社區膠捲電影館及採集社區記憶等提案。

承接計畫的永和社區大學表示，該活動激發了公眾對「參與式預算」精神的認識和實踐機會，讓社區居民自己決定稅金該如何運用在公共政策上，打造理想的社區環境！每個案子都反應出社區居民對社區環境的熱情與想像，令人感動。

永和社區大學表示，5月19日投票日，將於下午1點至5點，福和國中中庭進行。只要是18歲以上公民並且戶籍或居住、就學、工作在得和里、永元里、福和里有投票資格，當天並同步舉辦跳蚤二手市集，也邀請永和居民共同來見證永和首次的社區參與式預算的成果！

(中時 )