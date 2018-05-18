恆春玉荷包甜Ｑ度不輸大樹　搶先全台上市無奈又價跌

2018年05月18日 20:51 中時 謝佳潾

恆春半島的玉荷包今年1公斤達400多元，但目前因高雄大樹進入量產期，價格已跌至不到百元，果農無奈不已。（謝佳潾攝）

恆春半島的玉荷包非全台產量最多，但卻是最早採收、上市，因此「嚐鮮價」不斐，去年因量少，1公斤賣價達500多元，而今年也有400多元，但目前因高雄大樹進入量產期，價格已跌至不到百元，果農苦嘆，「雖歷年來都如此，但情況越來越糟了」。

擁有30逾年種玉荷包經驗的陳姓果農指出，近年氣候變遷不穩，常因吹南風導致玉荷包落果現象嚴重、產量降低，而雖然會因此量少價昂，但就恆春半島的果農而言，只是曇花一現，待高雄大樹盛產時，價格就會跌得慘不忍睹，但相對的，付出的成本卻只漲不跌。

他說，光肥料錢，今年就比去年漲近60元，而工錢更是貴得可怕，女工一天要1400元，男工則要2000元，就採收玉荷包的費工程度，尖峰時期一天要請30至40人，換言之，還沒賺到錢、一天就要付至少4萬的工錢。

此外，距離又是另一個痛。他說，恆春到哪都遠，距離無疑成「輸在起跑點上」的成本，運費加劇農民負擔。不過，他強調，恆春玉荷包的口感與大樹不同，甜度、Ｑ度都較好，所以在網上有不錯的銷量，這也是讓恆春果農還能撐下去的動力。

恆春農會總幹事林順和說，恆春半島上的玉荷包種植面積約200多公頃，相較大樹的近2000公頃，真的是「小巫見大巫」，不過就品質而言絕對不輸，而目前已近尾聲，呼籲大家要吃要快。

(中時 )