安室奈美惠衝愛店鼎泰豐 送包子慰勞記者、狗仔

2018年05月18日 20:54 中時 徐桐炘

安室的台灣粉絲在101點燈。（讀者提供）

日本歌姬安室奈美惠明後天台北小巨蛋舉辦Final tour演唱會，今日行程滿滿下午在小巨蛋進行彩排，結束之後直奔甜點店Lady Ｍ，停留約15分鐘，神情相當愉悅，離開時身邊的人提了5、6袋，看來收穫相當豐富，應該是打算犒賞一起辛苦同行的工作人員，安室接著前往日本人來台必吃餐廳鼎泰豐，上次來台在同餐廳花萬元大嗑小籠包、煎餃，此次10餘人同樣點了20多樣菜色。

昨原預計採排至晚間7至8點，但過程似乎相當順利，提前結束後，她在傍晚6點多現身台北知名甜點店Lady Ｍ旗艦店，粉絲也一路緊跟隨她的腳步，30多位歌迷在外守候，她在蛋糕店裡神情愉悅選擇甜點，最後買下原味千層、抹茶千層切片蛋糕以及一整個覆盆子海綿蛋糕，還一度猶豫是否要點玫瑰千層跟草莓海棉蛋糕，看來天后在台胃口不錯，未因台北氣溫飆升受影響。

接著天后前往永康街鼎泰豐享用晚餐，指定菜色包含原味、松露、絲瓜蝦仁、蟹粉小籠包，還有煎餃、紅燒牛肉麵、抄手、蝦仁燒賣和蛋炒飯，以及各式小菜。工作人員剛剛也特地從下樓送上包子，慰勞不停追隨行程的攝影記者們。

安室中午則在飯店簡單用餐後，下午1點從君品出發至小巨蛋全力進行彩排，她此行來台共帶了30個40呎貨櫃，主辦單位表示舉行多場外國演唱會以來，這是貨櫃數量最多的一場，日方工作人員近150人，沒有嘉賓，歌單都是唱出道25年的人氣金曲。

(中時 )