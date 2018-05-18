墾丁春浪音樂節將登場　業者先捐200張門票回饋地方

2018年05月18日 20:55 中時 謝佳潾

春浪音樂節在出走墾丁2年後，將於26日隆重回歸，請來吳青峰、吳建豪等大咖藝人前來開唱，預計屆時將與5000名樂迷唱翻墾丁，而主辦單位「友善的狗」為回饋地方，還特別提供200張入場券、邀請恆春半島的弱勢團體一同參與。

主辦單位指出，200張入場券將透過屏縣府社會處恆春區家庭福利服務中心代為送出，誠摯邀請恆春半島地區的弱勢團體一同前來參與音樂饗宴，一起與吳青峰、吳建豪、頑童、葛仲珊等大咖藝人，在墾丁麥當勞後方近千坪的遊憩區上嗨翻天。

主辦單位說，歷年春浪音樂節都吸引全國年輕族群參與，活動充滿音樂性及娛樂性，而此次在出走回歸後，懷著感恩的心，盼能回饋地方、感謝多年來對春浪音樂節的厚愛與期盼，因此特別送出免費公關票，希望大家同樂。

恆春中心表示，200張入場券將協助發送給恆春半島地區的弱勢團體，包括兒少社福團體、身心障社福團體、新移民服務中心、部落課輔班等相關團體，透過鼓勵參與音樂性活動，增進親子互動及兒少更多元面向的能量累積。

「這是我第一次看演唱會！」遠嫁來台的張姓外配，在拿到票時開心地說，她嫁來台灣10多年，因為經濟等關係，從來沒看過演唱會，也從來沒想過能看演唱會，因此很謝謝春浪的贈票，也很期待音樂節的到來。

(中時 )