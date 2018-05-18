墾丁春浪音樂節將登場　業者先捐200張門票回饋地方

春浪音樂節將於26日隆重回歸，主辦單位為回饋地方，特別提供200張入場券、邀請恆春半島的弱勢團體一同參與，當中張姓新住民開心地說，「這是我第一次看演唱會」。（謝佳潾攝）

友善列印
中時

春浪音樂節在出走墾丁2年後，將於26日隆重回歸，請來吳青峰、吳建豪等大咖藝人前來開唱，預計屆時將與5000名樂迷唱翻墾丁，而主辦單位「友善的狗」為回饋地方，還特別提供200張入場券、邀請恆春半島的弱勢團體一同參與。

主辦單位指出，200張入場券將透過屏縣府社會處恆春區家庭福利服務中心代為送出，誠摯邀請恆春半島地區的弱勢團體一同前來參與音樂饗宴，一起與吳青峰、吳建豪、頑童、葛仲珊等大咖藝人，在墾丁麥當勞後方近千坪的遊憩區上嗨翻天。

主辦單位說，歷年春浪音樂節都吸引全國年輕族群參與，活動充滿音樂性及娛樂性，而此次在出走回歸後，懷著感恩的心，盼能回饋地方、感謝多年來對春浪音樂節的厚愛與期盼，因此特別送出免費公關票，希望大家同樂。

恆春中心表示，200張入場券將協助發送給恆春半島地區的弱勢團體，包括兒少社福團體、身心障社福團體、新移民服務中心、部落課輔班等相關團體，透過鼓勵參與音樂性活動，增進親子互動及兒少更多元面向的能量累積。

「這是我第一次看演唱會！」遠嫁來台的張姓外配，在拿到票時開心地說，她嫁來台灣10多年，因為經濟等關係，從來沒看過演唱會，也從來沒想過能看演唱會，因此很謝謝春浪的贈票，也很期待音樂節的到來。

(中時 )

恆春玉荷包甜Ｑ度不輸大樹　搶先… 林鼎實業打造「日光寓」 帶動精…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。