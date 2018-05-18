林鼎實業打造「日光寓」 帶動精品飯店宅行情

林鼎實業董事長林欽榮（左起）帶領兒子林俊良、女兒林琪華，重回家族發跡的起家厝，看好舊市區新商機。（盧金足攝）

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林鼎實業董事長林欽榮強調，不在乎花多少錢，只要把房子蓋好，連公設空間都是家族經營的源昌木業不惜重資，提供原木建材。（盧金足攝）
「日光寓」公共空間充滿童趣。（盧金足攝）
林鼎實業董事長林欽榮表示，中庭的5棵櫸木，展現蓬勃生機，大自然的公共空間，在都市裡是寶貴的綠意。（盧金足攝）
林鼎實業支持台灣在地藝術，與榮獲英國倫敦雕塑榮譽獎項的藝術家廖迎晰合作，將作品﹂永恆之愛」擺置為門廳公共藝術。（盧金足攝）　　
三面採光的「日光寓」位在台中市五權路上，創造城市時尚建築新地標。（盧金足攝）
「日光寓」建案看好年輕首購族的市場，搶進精品飯店宅，帶動小豪宅的買氣。（盧金足攝）

台中市府為舊城再生射出三支箭，運用大台中車站計畫、河川整治、文化復興翻轉舊市區，近來隨著綠川改頭換面，老飯店拉皮，國際飯店競相進駐，林鼎實業也看好商機重返舊市區，釋出位在五權路上，近70年歷史的老牌木業「源昌木業」發跡的起家厝土地，打造「日光寓」飯店宅，吸引很多科技人、醫生與退休族青睞。

「我10多歲時，現在7期是我們的鄉下！」林鼎實業董事長林欽榮見證台中市商圈轉移的變化，他說，小時候住在舊市區

，老家就是五權路上「源昌木業」舊址的房子，當時五權路附近是台中「蛋黃區」，也是最繁華的地段。

多年前商圈遷到7期後，舊市區反而變蛋白區，林欽榮希望舊市區再現繁榮，鄰近的中央市場都市更新後，隨著大車站計畫的外溢效應，老市區迎接新商機。

林欽榮說，60年前台灣大道附近土地一坪不到千元，他的父親買下台灣大道地標商辦大樓「林鼎高峰」土地，25年前興建30多層樓的商辦大樓，全棟採租賃方式，沒有轉售，至今仍是台灣大道的商辦大樓地標。

「不在乎花多少錢，只要把房子蓋好！」林欽榮帶領兒子林俊良、女兒林琪華，重回家族打拚有成的起家厝，推出「日光寓」建案，規畫大兩房的飯店宅，住家78戶，店面1戶，已熱銷8成以上，對想買屋的年輕人，圓個買市區房子的夢想。

林鼎實業董事長特助林俊良表示，家族經營的源昌木業，木材原物料的提供，包括木地板等都可提供建案施作，這次包括精裝修的建材即是源昌木業的產品，木材溫潤的質感，讓「日光寓」的裝潢格局增加更多品味和氣質。

林琪華說，台中車站特區發展榮景可期，國際級精品飯店紛紛進駐，「日光寓」地點位在最大商業區的五權路上，加上台灣大道銜接的大車站計畫以及7期新市政中心，展現交通、商業、住宅、綠景等特色的城市新象。

「中庭的5棵櫸木蓬勃生機，大自然的公共空間，在都市裡是寶貴的綠意！」林欽榮說，自己特別開闢近2000坪的土地做為樹木銀行，植栽的成長與生態，有用心，植物也會有感，以長得高又壯做最好的回報。

「日光寓」經理蔡依倫表示，林鼎實業投入建築業，近30年來推出的建案慢工出細活，而且首度推出「日光寓」純兩房小豪宅，自地自建過程，特別在500多坪的基地興建兩棟大樓

，營造最好採光。

市府整治綠柳川後，吸引人潮回流、引入商機，吸引周邊商家生意成長，過去3年時間進駐中區的公司行號550家，綠川開蓋後，店家陸續進駐，集市效果帶動整個舊城區發展。

國際級「李方酒店管理集團」投資80億元在原金沙百貨設立「台中李方艾美酒店」，帶動旅店商機，市府統計，中區合法登記旅店有66家，近兩年中區再生住房率提升，文創旅店住房率幾乎在8成以上，金沙大樓開幕後，預計新增300個國際房間，迎接2018台灣設計展及花博，中區獲翻轉機會。

林欽榮說，舊市區風華再現，「日光寓」以前是源昌木業的工廠，也是他童年最美好快樂的記憶，直到現在他行經家族的起家厝，都會停下來佇足回味，打造的「日光寓」建案，看好年輕首購族的市場，搶進精品飯店宅，帶動小豪宅的買氣。

(中時 )

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