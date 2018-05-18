被齊豫、潘越雲說服 三毛把專輯歌重寫

齊豫和潘越雲日前接受節目專訪。

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時報周刊
林彥君

齊豫和潘越雲將於6月9日在台北小巨蛋舉辦「回聲」演唱會，相隔32年後，兩大天后再次獻聲，詮釋作家三毛的半生故事，齊豫與潘越雲日前上《改變的起點》節目專訪，回憶1985年的「回聲」專輯，當時身兼製作人的齊豫透露，專輯其實跟三毛想的差距很大，「我跟阿潘見到偶像三毛，內心崇拜激動不已，但怎麼說服三毛，將古典語句變成歌曲型式，我們超緊張的。」

三毛的小說，大量描寫了對於愛倩的憧憬，她本來希望「回聲」專輯的11首歌，都由男女對唱詮釋，被點名的包括羅大佑、李宗盛、李建復等人，但齊豫與潘越雲大膽跟三毛建議，「您的第一個有聲作品，應該更鮮明的讓粉絲了解」而三毛也讓步，專輯中11首歌除了〈曉夢蝴蝶〉全部重寫。

潘越雲說，在合作過的製作中，印象最深的是羅大佑，「因為他催出我的好酒量！」1980年代初期，潘越雲錄製第一張專輯，羅大佑覺得她太嚴肅，為了讓她放鬆，現場拿出一瓶白蘭地，沒想到她一杯接一杯，喝掉了大半瓶。

齊豫在大三暑假參加民歌比賽，但她表示那年登台比賽，「我一上台，匆匆忙忙，竟把譜架給踢倒了，李泰祥老師是台下的評審，我心想，完蛋了，這下子可能要吊車尾了」但最後抱回冠軍盃。節目將於本週六下午2點播出。

(時報周刊)

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