比比看！陸公佈行業平均年薪 最高IT業62萬

2018年05月18日 21:20 中時電子報 盧伯華

大陸官方日昨公布了2017年各行業平均工資，調查數據中城鎮私營與非私營單位都由信息與軟件技術業、金融業、科技研究與技術服務業奪得前3名。其中非私營IT企業傲視群倫，行業年薪平均高達人民幣133150元（約合台幣63.4萬元）。

據《央視財經》引述大陸國家統計局公布的數據指出，2017年大陸全部非私營單位年平均工資為人民幣74318元（台幣35.4萬），而其中年平均工資最高的三個行業分別是：

1、信息傳輸、軟件和信息技術服務業133150元（台幣63.4萬）

2、金融業122851元（台幣58.5萬）

3、科學研究和技術服務業107815元（台幣51.4萬）

另外，所有私營單位年平均工資為45761元（台幣21.8萬元），最高的三個行業與非私單位相同，僅順序上略有差異。其最高行業平均年薪分別如下：

1、信息傳輸、軟件和信息技術服務業70415元(台幣33.6萬)

2、科學研究和技術服務業58102元(台幣27.7萬)

3、金融業（主要是各種保險代理、典當行和投資諮詢公司）52289元（台幣24.9萬）

圖為4月28日香港舉辦的「創新香港國際人才嘉年華」活動中，大批年輕求職者到騰訊招聘攤位上詢問並遞交求職資料。（圖／中通社）

報導說，一般印象中被視為「高富帥」的金融業為何整體工資水平卻落於IT業之後？中國勞動學會副會長蘇海南對此表示，IT業屬於高新技術行業，符合經濟轉型升級的方向，相關人才供不應求，因而其工資水平和增速能保持較快增長；另一方面，金融業近兩年來處於整頓和調整之中，業績總體不太理想。

蘇海南說，總體來看，IT業工資超過金融業是一種好的變化，凸顯了收入分配重點，轉移到高新技術和實體經濟中的正確導向。

國家統計局統計師孟燦文則認為，新動能加快成長推動了產業結構升級。2017年，以互聯網和相關服務為代表的現代新興服務業，增速明顯快於傳統服務業，相關行業工資增長也反映了這一格局的變化。

報導說，年平均工資最低的行業分別如下：

〈非私營單位部份〉

1、農、林、牧、漁業36504元（台幣17.4萬）

2、住宿和餐飲業45751元(台幣21.8萬)

3、居民服務、修理和其他服務業50552元(台幣24.1萬)

〈私營單位部分〉

1、農、林、牧、漁業34272元（台幣16.3萬）

2、住宿和餐飲業36886元(台幣17.6萬)

3、居民服務、修理和其他服務業38417元（台幣18.3萬）

另據一份由麥可思公司所做調查《2018年中國大學生就業報告》（就業藍皮書）的數據顯示，中國大陸大學本科生十大專業中，軟件工程專業就業率最高（96.7%），月收入也是最高，平均月薪達人民幣6259元（台幣29830元）；其後是計算機科學與技術專業的5855元（台幣27900元），與電氣工程及其自動化專業的4809元（台幣22920），財務管理專業月收入相對較低，為4184元（台幣19940元）。

(中時電子報)