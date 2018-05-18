比比看！陸公佈行業平均年薪 最高IT業62萬

圖中是上個月在深圳舉行的第十六屆中國國際人才交流大會專場招聘會現場。邀請來自50多個國家和地區的4000多個專業組織、培訓機構、高等院校、科技企業和人力機構參與。（圖／新華社）

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中時電子報

大陸官方日昨公布了2017年各行業平均工資，調查數據中城鎮私營與非私營單位都由信息與軟件技術業、金融業、科技研究與技術服務業奪得前3名。其中非私營IT企業傲視群倫，行業年薪平均高達人民幣133150元（約合台幣63.4萬元）。

據《央視財經》引述大陸國家統計局公布的數據指出，2017年大陸全部非私營單位年平均工資為人民幣74318元（台幣35.4萬），而其中年平均工資最高的三個行業分別是：

1、信息傳輸、軟件和信息技術服務業133150元（台幣63.4萬）

2、金融業122851元（台幣58.5萬）

3、科學研究和技術服務業107815元（台幣51.4萬）

另外，所有私營單位年平均工資為45761元（台幣21.8萬元），最高的三個行業與非私單位相同，僅順序上略有差異。其最高行業平均年薪分別如下：

1、信息傳輸、軟件和信息技術服務業70415元(台幣33.6萬)

2、科學研究和技術服務業58102元(台幣27.7萬)

3、金融業（主要是各種保險代理、典當行和投資諮詢公司）52289元（台幣24.9萬）

圖為4月28日香港舉辦的「創新香港國際人才嘉年華」活動中，大批年輕求職者到騰訊招聘攤位上詢問並遞交求職資料。（圖／中通社）

報導說，一般印象中被視為「高富帥」的金融業為何整體工資水平卻落於IT業之後？中國勞動學會副會長蘇海南對此表示，IT業屬於高新技術行業，符合經濟轉型升級的方向，相關人才供不應求，因而其工資水平和增速能保持較快增長；另一方面，金融業近兩年來處於整頓和調整之中，業績總體不太理想。

蘇海南說，總體來看，IT業工資超過金融業是一種好的變化，凸顯了收入分配重點，轉移到高新技術和實體經濟中的正確導向。

國家統計局統計師孟燦文則認為，新動能加快成長推動了產業結構升級。2017年，以互聯網和相關服務為代表的現代新興服務業，增速明顯快於傳統服務業，相關行業工資增長也反映了這一格局的變化。

報導說，年平均工資最低的行業分別如下：

〈非私營單位部份〉

1、農、林、牧、漁業36504元（台幣17.4萬）

2、住宿和餐飲業45751元(台幣21.8萬)

3、居民服務、修理和其他服務業50552元(台幣24.1萬)

〈私營單位部分〉

1、農、林、牧、漁業34272元（台幣16.3萬）

2、住宿和餐飲業36886元(台幣17.6萬)

3、居民服務、修理和其他服務業38417元（台幣18.3萬）

另據一份由麥可思公司所做調查《2018年中國大學生就業報告》（就業藍皮書）的數據顯示，中國大陸大學本科生十大專業中，軟件工程專業就業率最高（96.7%），月收入也是最高，平均月薪達人民幣6259元（台幣29830元）；其後是計算機科學與技術專業的5855元（台幣27900元），與電氣工程及其自動化專業的4809元（台幣22920），財務管理專業月收入相對較低，為4184元（台幣19940元）。

(中時電子報)

文章來源：官方權威發佈各行業平均工資 第一是這個專業

文章來源：國家統計局人口和就業司首席統計師孟燦文解讀2017年城鎮單位平均工資數據

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