陳亞蘭、西門紅樓推玩藝劇場 歌仔戲《黑家店》6.29登場

2018年05月18日 21:36 旺報 廖慧娟

陳亞蘭率電視歌仔戲《忠孝節義》主要演員，在西門紅樓劇場推出新戲《黑家店》。（記者廖慧娟攝）

西門紅樓與台北市歌仔戲推廣協會合作推出2018玩藝劇場「歌仔戲 夢‧遊 紅樓」，今天（5月18日）舉行開幕記者會，台北市歌仔戲推廣協會理事長陳亞蘭與台北市文化局鍾永豐局長共同宣布6月29日至7月29日，每周五、六、日將於西門紅樓二樓劇場上演歌仔戲《黑家店》。

陳亞蘭表示，《黑家店》是由剛殺青的電視歌仔戲《忠孝節義》主要演員演出，為民眾展演歌仔戲的唱念作打等功夫。她也強調，演員們來自不同劇團，對於歌仔戲文化還有很多要學的，所以要求每次演出時，演員都要換角色演，以不同的組合搭配，熟悉每個角色的特性，觀眾可以看到不一樣的韻味；每場演出結束後，現場也有專業造型師為觀眾梳化，變身戲中角色，做造型體驗。

基於推廣歌仔戲文化的概念，陳亞蘭也為不同年齡層的民眾打造體驗活動，趁暑假推出親子體驗營，每期4堂課；也針對喜愛歌仔戲的社會人士推出研習班，每期8堂課，結業後，也有機會粉墨登場，加入《黑家店》演出，希望吸引更多歌仔戲的新血與粉絲加入。

此外，6月30日、7月20日分別舉行「楊麗花電視歌仔戲－忠孝節義」座談會，邀請歌仔戲重量級演員經驗分享，歡迎對歌仔戲有興趣的民眾免費入場，但受限紅樓場地，每場僅限200人。陳亞蘭表示，《忠孝節義》是老師楊麗花思考大半年，才決定製作、演出的電視歌仔戲；已十多年沒拍電視歌仔戲，製作新戲時面臨極大挑戰，光是幕前、幕後人才四散，要重新找回來就是一大難題；即使他們力挺楊麗花，支持台灣歌仔戲，願意只拿半價，但對製作單位來說，仍是一筆天價支出，加上楊麗花主張採用本土的動畫特效，以致預算不斷提高，目前已逾3億元，除了文化部補助，台視製作費外，楊麗花也貼了不少錢。

(旺報 )