秀蘭瑪雅金曲槓龜 王瑞霞爆：鞋子都買了

2018年05月18日 21:40 中時 蔡琛儀

王瑞霞、黃妃、秀蘭瑪雅將於27在台北國際會議中心開唱，今三人齊聚彩排，預告除了節目翻新，服裝視覺更是無極限升級，由於經典歌曲太多取捨困難，三人索性將演唱的曲目上修到五十幾首，已經是兩場演唱會會唱的量，誓言讓滿足歌迷聽到爽唱到爽，在練團時三位老將雖然練到快失聲而有點後悔當初衝動的決定，但為了不負歌迷的願望，決定不刪歌單。

秀蘭瑪雅今年金曲獎入圍槓龜，她表示已不是第一次沒入圍，但因為這回專輯嘗試許多不同的改變，因此仍覺得槓龜非常可惜，但不忘打趣說：「這樣就不用減肥了。」但王瑞霞說，名單公布時她和秀蘭瑪雅都在高鐵上，她一看到揭曉心情十分激動，她也透露秀蘭瑪雅還為金曲獎添購新鞋，可見她對於金曲獎的期待。

三人預告屆時演唱會服裝尺度也會升級，笑說彼此定裝時都把對方身材看光光，秀蘭瑪雅有一雙美腿，不斷被虧說要開高衩，而王瑞霞則有傲人事業線，黃妃則有望秀美腰，秀蘭瑪雅還大尺度說，某次看到王瑞霞的胸罩，尺寸讓她嘖嘖稱奇，沒想到王瑞霞竟傻回：「我們不是都一樣嗎？」讓她笑說：「我如果跟你一樣就好了。」

王瑞霞更爆料秀蘭瑪雅有「熱線對象」，先前兩人去韓國玩是室友，她洗完澡、吹完頭、準備睡覺時，秀蘭瑪雅仍在跟對方講電話，讓原本話多的她瞬間安靜乾笑，秀蘭瑪雅表示對方目前正在「觀察期」。

而黃妃和王瑞霞身為媽媽，近期為籌備演唱會忙到無暇顧家，黃妃更是台北、高雄兩地跑，相當辛苦；愛下廚的王瑞霞自招已近1個月沒為家人煮飯，放老公小孩「美食假」，要他們自己出門吃好料。演唱會門票洽寬宏。

(中時 )