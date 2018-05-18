女兒挑老公 李立群不敢給意見

李立群。（恩喬依影視提供）

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邱澤。（恩喬依影視提供）
葛蕾。（恩喬依影視提供）
翟天臨。（恩喬依影視提供）
董潔。（恩喬依影視提供）

由恩喬依影視出品，馮凱執導，董潔、翟天臨、李立群、邱澤、何美璇、任運杰、洪佳寧、葛蕾等人主演的都市愛情家庭劇《幸福一家人》今首度曝光單人版海報。

劇中李立群飾演的單親爸爸一生奉獻給家人，但3個孩子長大後卻有各自的生活，忽略了老爸也需要關心，故事貼近大眾的真實生活，發人深省。

《幸福一家人》的前期籌備期長達3年多，總製片人賴聰筆致力打造一部以愛情為果肉、親情為內核，貼近生活，充滿正能量的都市愛情家庭劇，並找來最符合角色個性的演員詮釋角色，有老戲骨李立群、吳竟、羅鋼、葛蕾、劉瑞琪，有中生代實力派董潔、翟天臨、邱澤，也有年輕一代的何美璇、任運杰、洪佳寧、虞文濤等人，老中青三代對戲，精彩可期。

劇中飾演爸爸的李立群，為了女兒董潔的幸福操碎了心，甚至還安排女兒去相親，不過現實生活中，李立群對於選女婿倒是不敢給女兒意見，甚至直言自己沒資格去挑選，「對女兒的感情，我只能支持，只能關心。」

劇中他對女兒的追求者翟天臨不放心，對他展開重重考驗，經過戲劇化的調查、誤會，最後很滿意女兒的選擇。李立群與翟天臨的對手戲也是該劇的一大亮點，身為爸爸的李立群用放大鏡觀察未來女婿能不能給女兒帶來幸福，而翟天臨處處討好未來岳父，兩人一來一往，擦出不少戲劇火花。

(中時 )

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