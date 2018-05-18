草屯囡仔邀鄭人碩助陣MV 洋蔥報名男主角慘被已讀

2018年05月18日 22:12 中時 蔡琛儀

洋蔥和林辰唏。(混血兒提供)

混血兒娛樂旗下嘻哈男團「草屯囝仔」推出最新單曲〈愛我你會死2018〉，新歌找來師兄玖壹壹洋蔥當製作人並獻聲加持，MV更是邀來金馬獎最佳男配角鄭人碩與林辰唏同台飆戲，洋蔥自曝曾向導演毛遂自薦演男主角，卻被導演已讀不回，後來在MV的演出多以對嘴為主，他直呼：「對嘴比較輕鬆，感情戲部份交給專業的演員，看完MV發現鄭人碩演得真的太好了！」

但洋蔥當天的兩場戲隔好幾個小時，本來決定回飯店補眠，卻因為太臨時沒帶換洗衣物，「洗完澡我就直接裸體睡覺了，但太累忘記蓋被子，醒來迎接久違的重感冒。」幾天後他與董事長樂團同台演唱〈愛我你會死2018〉，卻因掛病號失聲，讓他感到很不好意思。

而鄭人碩這回得知能和洋蔥、草屯囝仔合作便立刻答應，樞育見到偶像鄭人碩興奮不已，「《角頭2》演技真是一流，這次碩哥當男主角，我們真是賺到了！」鄭人碩也稱讚：「草屯囝仔就是一種年輕人的熱情、想像力，他們發揮得非常好，希望可以跟他們一起努力，以後他們或玖壹壹MV需要，我一定會盡全力幫忙，喜歡他們的熱情跟創造。」阿倉則對林辰唏相當欣賞，「在許多MV、電影、電視劇就注意到她，導演確認女主角後，整個期待到。」林辰唏也對合作感到很新鮮，「歌曲本身像是回到過去，但是搭配草屯的新創作好像又重獲新生的感覺，謝謝把我拍得這麼美」。

〈愛我你會死2018〉是翻唱董事長樂團歌曲，有次草屯囝仔跑通告上廁所時，剛好巧遇董事長樂團的白董，由於太喜歡這首歌，當場鼓起勇氣提出改編邀約，白董也馬上點頭答應，歌曲唱出生死與共的愛情觀，大夥各自分享看法，鄭人碩認為，很多人都會為愛走天涯，甚至什麼事情都不管，希望追求事業及愛情都兼顧，「愛上一個人是沒有理由，必要時我是願意犧牲的，不一定是誰會死，而是一種要嘛就一起」洋蔥現和女友感情甜蜜穩定，他笑答：「 我是〈癡情男子漢〉！」單身的阿蒼則認為：「年紀輕輕賺錢重要，有錢才能養女人。」

(中時 )