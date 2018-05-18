導演張作驥母親今辭世 父母忌日巧合同天

2018年05月18日 22:14 中時 徐桐炘

《當愛來的時候》、《醉·生夢死》導演張作驥因性侵案入監，去年假釋出獄，終於能陪伴相依為命的母親，但母親卻在今天離世，還和父親13年前過世的日子相同，對他來說應是最悲傷的巧合。

張作驥今年忙籌拍《那個我最親愛的陌生人》，電影與失智議題相關，據知近年母親也遭遇類似病癥，他也因此頗有感觸。他表示去年出獄後盡可能睡在母親床邊地板就近照顧，未料不小心在自己房間睡著，起床就發現母親在睡夢中辭世。

根據《自由時報》，張作驥今在臉書悲傷悼念母親，全文如下：「

2005年的今天 我父親在新店耕莘醫院走了！

13年後的今天清晨 我的年邁母親也在5月18日

在睡夢中走了！

昨夜的床邊談話 母親安靜地聽著我喊「喝水…還是要喝牛奶？」

她揮揮手 蓋了被子 我走過平日睡在她旁邊的榻榻米旁

從一月到現在 我幾乎睡在地板上 至少可以就近照顧

不知怎麼 昨晚我沒睡在那 我往樓上的臥房走去

就這樣在床上睡著了！

早上 我叫了幾聲「老媽…換尿布了…我先準備牛奶…？？」

我知道情況不對了！

走至床旁 母親已經走了！摸著冰冷的手 臉

應該是在半夜吧！

撥了119…兒子….同事…接著警察、法醫、禮儀師…也都陸續地來到！

在這個狹小的床邊 母親一定不喜歡這麼多人在討論

她喜歡安靜

1949年跟著木訥的軍人父親從廣東來到台灣

她喜歡這裡 就在生下我的二個姊姊之時

他學會台語、客家話….和國語！

二個姊姊因為營養不良 死了

對於我的出生 她寄予厚望

取名「驥」 是希望我成為一匹「千里馬」

多年後 她有些後悔 「兒子…你屬牛…結了婚…成了做牛做馬了！」

我瞭解生命就是如此

3個星期前 母親又再次中風 腦部又有新的血塊

醫生建議我停「抗凝血劑」

但卻是另一個風險 因為我母親有「心房顫動」「心室肥大」

2星期的觀察期 是有危險的！

昨天 換尿布時 發現母親有解黑便的現象

同事說這應是胃有出血的徵兆….要去照胃鏡…

我看著虛弱的母親 怎承受的了如此的折磨？

想說明日就是既定的神經內科的回診及電腦斷層的檢查

沒想到 今日清晨 母親用最安靜的方式和我道別！

從早上開始 殯儀館 市公所 國軍公墓…..到剛剛回到住所

簡單的收拾母親的物品……..

心中浮起 許多的過去 許多的回憶 許多的影像

母親對我寫作 拍電影 一直是佔有重要的位置！！

雖然她一直反對我在這個行業….

我在想 母親選擇和父親同一天走

是否擔心她那個愚笨又懶惰的兒子…忘了父母親的祭日

想起母親節當日寫的話

媽…我很好！….我會很好的！

謝謝這段時間 公司的同事、朋友的幫忙與照顧

謝謝你們！

張作驥」

(中時 )