謝忻帶張文綺去日本 竟險些被逼瘋

2018年05月18日 22:30 中時 蔡琛儀

張文綺近日推出新專輯《綺麗世界》。(時代創藝提供)

張文綺18日發行新專輯《綺麗世界》，日前師姐謝忻知道她接下來要面臨許多宣傳工作，特別在發片前帶她去日本放鬆心情，這是張文綺第一次去日本東北，天真的她還以為是要去大陸東北，出發前頻問謝忻要換多少人民幣，還問她日本在哪、東京在哪？讓謝忻直接放棄跟她溝通，只跟張文綺說：「我會把要帶的東西列成清單給你，你就放鬆心情照著帶就好。」

沒想到張文綺五天的行程帶了一堆衣服，還有三雙鞋、三頂帽子等，讓行李在出國就逼近滿載。這趟日本行，謝忻崩潰直呼：「我真的是來修行的。」她爆料張文綺第一次寄明信片給親朋好友，竟然把對方跟自己的電話都寫在明信片上，還說：「如果寄件有問題他們可以隨時連絡我啊！」

連到了日本商店買東西，不會講日文的張文綺竟然把所有的錢放在手上，直接跟店員講中文說：「這個多少錢我不知道，你可以自己拿嗎？」謝忻趕緊出手幫她付錢，讓張文綺直喊：「你真是我的女神。」

張文綺先前在〈歹物仔緊閃〉中演出露背床戲，又在新歌〈Shake your heart〉大唱英文歌詞，更是讓她想舉手投降，從錄音前一天就一直不停碎念歌詞Shake、Shake your heart、也一直重複背誦單字S.H.A.K.E，讓所有工作同事都感受到他的緊張，拍攝MV當天，她跟師弟郭忠祐一起被競技啦啦隊丟來拋去，讓她一度嚇得她花容失色。

(中時 )