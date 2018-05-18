國際餐飲名店相繼插旗台中展新店

2018年05月18日 22:43 工商 曾麗芳

新加坡庶民人氣美食「山水婆」，日前已搶先進駐台中一中商圈開設台灣首店。（圖／曾麗芳）

「WOO Taiwan」台中市政店推出多道限定版美食，有高達七成菜色是市政店獨有。（圖／曾麗芳）

咖哩雞是新加坡庶民美食「山水婆」的人氣料理。（圖／曾麗芳）

高玉明表示，「山水婆」未來規劃在台各地持續展店。（圖／曾麗芳）

看準台中擁有驚人的消費實力，吸引國際餐飲名店相繼進駐！其中，被封為泰國最潮文青店「WOO-Cafe」，5月18日正式插旗台中七期展店；另外，來自新加坡的庶民人氣美食「山水婆」、義大利百年經典名店「福里安花神咖啡館」陸續加入營運行列，台中餐飲市場正掀起一波異國美食熱潮！

位於台中七期市政北二路「T＆R廣場」4樓的WOO泰式餐廳，今日正式開幕營運！位於泰國清邁的「WOO-Cafe」，在泰國名氣響噹噹，已連續多年名列泰國觀光局推薦「十大必去名店」、長期登上清邁、曼谷、新加坡、卡達航空等機上雜誌推薦餐廳，在種種光環加持下，WOO-Cafe終年人氣不輟、名列超人氣排隊名店。

「WOO」讀起來就是一種讚嘆詞，代表驚奇、驚喜！創辦人Chatchai Jullatamara創立「WOO-Cafe」的初衷，就是希望將自己對藝術的喜愛，於店內完全展現；因此，他使用了大量鮮花裝飾、並與當代藝術家合作，陳列大量藝術品。

Chatchai Jullatamara透過其獨特美學涵養，所呈現的超酷炫潮味，讓每一位進來的民眾，一看到店內擺飾，便發出「WOO」的讚嘆聲！而這樣的裝潢風格，也讓WOO成了泰國文青最愛潮店。

在餐點上，WOO一反傳統泰式料理重視口味而不重擺盤的習慣，無論是泰式傳統風味餐或是家常菜、街邊小點等，都可看見瑰麗的擺盤、強烈的色彩，其藝術美感不亞於正式法餐，令人不捨動手品嚐；此外，選用新鮮食材烹調，並以大份量呈現，也是WOO的特色之一。

有別於台灣泰式餐廳給人的台味印象，WOO呈現的是道地、傳統的泰味，有很多別家餐廳沒見過的料理，其口味之獨特，令人驚喜！Chatchai Jullatamara特別針對「WOO Taiwan」台中市政店推出多道限定版美食，有高達七成菜色是市政店獨有，並有多道泰北很傳統的老菜，要與WOO的粉絲分享。

以「薑黃燉雞」為例，極少出現在一般泰式餐廳中，其燉煮後所呈現的淡淡藥草香氣及風味，令人印象深刻；另一道泰北小點「西米粉包甜肉末」，是泰國家庭主婦經常料理的一道點心，時常去泰國旅遊者，對這道街邊小點應該不陌生。

此外，「山水婆新加坡南洋料理」不僅是新加坡市占率7成的餐飲原物料大廠，所研發的餐點，更是新加坡前總理李光耀指定的國宴料理，台灣取得代理權後，以台中市一中商圈做為「山水婆」海外首家旗艦店，從最多元的美食聚集區開始布局台灣餐飲市場！

「山水婆」新加坡南洋料理台灣區執行長高玉明表示，山水婆在新加坡的公司名稱是「TAI COOL ENTERPRISE PTE LTD」，所提供的叻沙、咖哩、各式南洋醬料、香料等，在當地市佔率高達7成；該公司也幫知名餐廳、飯店研發料理，在新加坡當地赫赫有名。

高玉明表示，「山水婆」首度授權台灣開設海外、也是全球第一家餐廳，可說是該品牌從原物料供應商，跨足餐廳的第一步，以代表新加坡庶民美食的咖哩雞、海南雞飯、肉骨茶、叻沙等四大料理為主軸，提供單點，或加價升級套餐的服務，未來規劃在台各地持續展店。

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