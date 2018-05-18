國際博物館日 千人入海科館賞巨口鯊

呼應今年518國際博物館日，國立海洋科技博物館今（18）日特別將珍貴館藏，難得一見的「巨口鯊」安排與民眾相見歡，同時推出門票優惠、博物館大師講座、庫房揭密以及漁村在地體驗等活動，吸引上千民眾上門參觀。（李其樺翻攝）

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呼應今年518國際博物館日，國立海洋科技博物館今（18）日特別將珍貴館藏，難得一見的「巨口鯊」安排與民眾相見歡，同時推出門票優惠、博物館大師講座、庫房揭密以及漁村在地體驗等活動，吸引上千民眾上門參觀。（李其樺翻攝）
呼應今年518國際博物館日，國立海洋科技博物館今（18）日特別將珍貴館藏，難得一見的「巨口鯊」安排與民眾相見歡，同時推出門票優惠、博物館大師講座、庫房揭密以及漁村在地體驗等活動，吸引上千民眾上門參觀。（李其樺翻攝）

呼應今年518國際博物館日，國立海洋科技博物館今（18）日特別將珍貴館藏，難得一見的「巨口鯊」安排與民眾相見歡，同時推出門票優惠、博物館大師講座、庫房揭密以及漁村在地體驗等活動，吸引上千民眾上門參觀。

海科館表示，館藏「巨口鯊」目前也是全台灣唯一公開展示的巨口鯊標本，館方今天安排了兩場精彩導覽，讓參觀民眾更進一步了解巨口鯊、鮟鱇魚等獨特生態特性，首次參觀庫房的校外教學小朋友非常興奮，第一次見到有別於一般印象中鯊魚外型的巨口鯊，都對其特殊的樣貌驚呼連連，同時海科館人員現場也安排了有獎徵答的互動遊戲，讓每個小朋友都留下深刻的印象，都說下次要帶爸媽再來看巨口鯊。

今年博物館日系列主題活動除了吸引不少遊客來館參觀之外，蒞館訪問的雲林科技大學的師生也參與了開放式庫房的導覽講解，雲科師生對於開放式庫房的開放都表達正面的肯定，更表示此行包括了數位媒體、視覺傳達、工業設計系等系所師生，未來若有機會將針對館區展廳、庫房以及八斗子地區的人文特色，與海科館進行合作，提升海科館的軟硬體品質。

海科館表示，明（19）、後（20）兩天，海科館全館包含海洋劇場及主題館通通享全票6折優惠，邀請民眾一起參與2018年國際博物館日，讓喜愛博物館的民眾不管在何時何處，都能與海科館無遠弗屆的「超連結」。

(中時 )

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