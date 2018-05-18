何篤霖自我迷戀纖細身材

2018年05月18日 22:37 中時 洪秀瑛

何篤霖和郎祖筠對戲。（春河劇團提供）

郎祖筠（右起）、杜詩梅、金智娟對戲。（春河劇團提供）

《愛情哇沙米》。（春河劇團提供）

春河劇團經典歌舞劇《愛情哇沙米》睽違17年重新搬上舞台，團長郎祖筠說，這部戲是之前創團的第一部戲，對於《愛情哇沙米》有很深的感情，當初構想以3位女主角的友情、親情、愛情作腳本主軸，經過時代變遷、自己也有了更深體悟。

演員組合邀金智娟、何篤霖、杜詩梅、蕭志瑋、范植強、曾冠東、方姿懿等新演員加入，新版的 《愛情哇沙米》加入更多元素、也更完整。

該劇講述現在都會女人的愛情習題，劇中角色與丈夫結婚多年無法親密，被問到18年婚姻是否有這方面問題？ 郎祖筠說：「自己和老公在談戀愛時就是遠距離戀愛，愛情長跑8年就決定結婚定下來。婚後因為各自忙碌有自己的事業， 不會長時間膩在一起」。

她說兩人有相同信仰，對於經營婚姻也很有心，會互相調配時間，安排小旅行相處，反而覺得小別勝新婚。自己會不吝於在嘴上傳愛，例如「我愛你」、「我想你」常掛在嘴邊，其實是保持感情持久的一個小秘訣。

劇中安排猛男秀紓解劇中3位女主角暫時的寂寞芳心，郎祖筠表示，這場戲是特別安排的，想挑戰社會既定價值觀。「不論男女都喜歡看年輕的身體線條，因為他們是屬於青春的一個標記，安排猛男舞可以讓姊姊、妹妹們在視覺感官中得到紓壓，每次這場戲的時候不管台上演員或台下的觀眾，都有很大的反饋，我常在這時候聽到很多發內心的讚嘆聲，可以說是視覺上的高潮，這樣就達到想讓大家放鬆的目的，這無關情色，是一種藝術的表達。」

這次找何篤霖擔任男主角，特別安排何篤霖從芭蕾舞進階到猛男舞，「為這部舞台劇少追了很多劇，離開本來的舒適圈，花2個月排練，自己在戲劇上從來沒有得到什麼特別的成就感，好多年沒跳舞了，剛接演的時候自己很緊張，因為是一大挑戰」，但因為信任郎姐就接下這個角色。

他說過程中雖然折磨，但在這當中發掘很多快樂，自己最大的收穫就是瘦8公斤，睽違20年公狗腰現形，會很珍惜後面要演出的場次，很迷戀自己現在纖細身材。」

在劇中有和郎姐有安排兩人身體觸碰激情雙人舞、大車輪，需要把郎姐接拋準確，這場戲很吸睛。何篤霖表示，剛開始練雙人舞覺得動作很難，會擔心無法駕馭，還好在健身房有持續鍛鍊，2人練習1個月，才有今天成果。

問到現在的臂力是否能挑戰舉杜詩梅？何篤霖說：「等自己練到健美先生的等級的時候，應該可以舉起杜詩梅。」最後也不忘呼籲後面還有台中、中壢場次，希望大家捧場買票，一定會有很大收穫。

春河劇團 經典愛情音樂劇《愛情哇沙米》

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05/26 (六)14:30 臺中市中山堂

05/26 (六)19:30 臺中市中山堂

06/02 (六)14:30 中壢藝術館音樂廳

06/02(六)19:30 中壢藝術館音樂廳

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