黛安娜王妃拒穿「小香牌」有隱情 都是為了「雙C」

2018年05月18日 22:51 中時 徐桐炘

明日就是哈利王子及梅根馬克爾的世紀婚禮，當代各段英國皇室婚姻難免被拿出來比較，其中黛安娜王妃能駕馭時尚的形象深植人心，但據知她於1996年和查爾斯王子離婚開始拒穿名牌「香奈兒」，背後隱情是因為見到香奈兒（Chanel）代表性雙C符號，就彷彿見到查爾斯王子（Prince Charles）和他2005年才扶正的妻子卡蜜拉（Camila）。

根據《時人》雜誌報導，設計師傑森布朗德森（Jayson Brundson）接受《哈潑時尚》雜誌訪問時，憶起黛安娜拒絕穿上左右腳各鑲有「雙C」的香奈兒鞋子，那時黛安娜表示：「不，我不能穿著雙Ｃ。」當時還是助理的傑森直接詢問理由，她直說：「那是 Camilla 和 Charles。」據推測，哈利王子的新娘梅根馬可也未將香奈兒當作禮服首選品牌。

國家地理頻道將於下週日（5月27日晚間9點）播出《打造皇室婚禮》，節目中訪談這場童話婚禮的幕後推手，如何確保每個精心安排的細節都能完美呈現，從精美的禮服到盛大隆重的儀式，工作人員不眠不休地籌備，完成這項不可能的任務。

29日則將播出《哈利王子的故事: 四個皇室婚禮》，一小時的特別節目，節目裡闡述了英國皇室近來發生的五個事件，這些事件不只代表著皇室生活面臨的轉捩點，也與英國的社會與文化有著同樣深遠的改變。

(中時 )