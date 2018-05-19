《時來運轉》五個原因 德國羅伊斯應該出現在世足賽

2018年05月19日 11:49 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

德甲多特蒙德的天才好手羅伊斯（Marco Reus），因為受傷連續錯過2014世足賽與2016歐洲國家盃，今年他終於健康結束職業賽季，也入選俄羅斯世足賽27人名單。德甲官網日前就列出羅伊斯「應該出現在世足賽」的五大原因。

世足衛冕者德國隊公布27人名單，美女主播呂佳宜和球評李弘斌向您介紹有哪些好手入列。（林勝發攝）

一、因為他才華洋溢

儘管上半季都在養傷，28歲的羅伊斯在2018年完全復活，出賽9場攻入5球，幫助多特蒙德獲得下季的歐冠聯賽門票。他德甲生涯總計出賽231場，攻入97球並有64次助攻，是非常亮麗的數據。

其實不只是數據，羅伊斯堪稱德國最有天分的足球員之一，他可以踢出無人能比的自由球，且生涯對拜仁慕尼黑進過8球、多特死敵沙爾克04進過5球，還有在歐冠的進球，說明了他在重要比賽的抗壓性。

二、因為他身手全能

羅伊斯或許生涯大部分時間擔任邊鋒或攻擊中場，但當本季多特前鋒巴蘇亞伊（Michy Batshuayi）受傷報銷，羅伊斯不但頂上鋒線也能貢獻進球。

事實上，羅伊斯生涯進球最多的一季，就是2011/12年效力於門興格拉德巴赫時，他在4-4-2陣型中與漢克（Mike Hanke）搭檔雙箭頭，於該季德甲繳出32戰進17球的佳績。還有多特去年能舉起德國盃冠軍，也是羅伊斯與加彭快腿奧巴梅楊（Pierre-Emerick Aubameyang）搭檔鋒線，決賽才能以2比1勝法蘭克福。

三、因為他誰也不怕

看看對德甲目前18隊都進過球的射手名單，萊萬多斯基（Robert Lewandowski）與戈梅斯（Mario Gomez）上榜不令人意外，前鋒的工作本來就要進球。然而位置比較靠後、也肩負助攻工作的羅伊斯也在榜上，真的令人印象深刻。

萊萬和戈麥斯的德甲生涯出賽數都已超過255場，領先羅伊斯許多，且羅伊斯能到禁區內拿球的機會，也遠遠不能跟前兩位前鋒相比，讓他的「通殺」數據更加珍貴。加上重要關頭的心理素質，德國在世足若遇到PK戰，也可算上羅伊斯。

四、因為他正值當打之年

拉姆（Philipp Lahm）4年前以30歲之齡，帶領德國舉起世足冠軍；C.羅納多（Cristiano Ronaldo）在31歲時帶領葡萄牙稱霸2016歐洲盃。1974年西德贏得世足冠軍，「足球皇帝」碧根鮑華（Franz Beckenbauer），1990年世足冠軍西德隊的隊長馬泰斯（Lothar Matthäus）當年則是29歲。

當6月14日俄羅斯世足賽開踢時，羅伊斯將滿29歲，正進入運動員最成熟的時期，他有技術，有心理強度，也有經驗，當然是發光發熱的最佳時機。

五、因為他值得

羅伊斯可說是這個世代運氣最差的足球員之一，德國4年前在巴西歡欣舉起大力神盃，羅伊斯卻只能替戰友們開心，因為他在最後一場熱身賽對亞美尼亞時撕裂了腳踝韌帶，只能把飛往巴西的機位讓給穆斯塔菲（Shkodran Mustafi）。

兩年之後，鼠蹊受傷則終結了羅斯伊參加2016歐洲盃的夢想，同樣也是大軍出征前不久所傳出的憾事。此前他接受德甲官網時感性地說：「此刻，我真的很高興能再次回到賽場。」站上世足舞台讓全世界看到，對這樣一位才華洋溢的天才好手而言，是他應該得到的。

(中時電子報)